Блаженнейший Митрополит Онуфрий: Жена хочет вернуть своего мужа в храм, «пилит» его и днём, и ночью. Но хуже такой проповеди ничего нет. Лучше бы ей молчать и жить по-христиански

В день памяти преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий выступил с проповедью, в котором обратил внимание на частые ошибки верующих, которые они совершают в отношении своих близких, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Предстоятель пояснил, что именно «любовью к Богу, любовью и терпением к ближнему, помощью другим» мы можем уподобиться преподобным отцам Киево-Печерским. «Это те заповеди, которые делают человека приятным перед Божественными глазами. И мы также должны быть проповедниками Слова Божия, Христа Воскресшего, но не столько своими словами, сколько делами», — отметил Архипастырь.

По словам Блаженнейшего владыки, это правило касается и монахов, и мирян. «Даже в семье мы должны меньше говорить, зато показывать пример, каким должен быть христианин», — добавил он.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий отметил, что и в том случае, если в семье жена воцерковлена, а муж не хочет посещать богослужения, лучшая проповедь — жить по-христиански.

«Жена хочет вернуть своего мужа, „пилит“ его и днём, и ночью, упрекает его, сердится на него. Лучше такой проповеди не читайте, лучше закройте рот и молчите. Живите по-христиански! От этого будет больше пользы, чем от множества слов, но сказанных от чистого сердца, смешанных с забвением, раздражением, стяжательством», — подчеркнул владыка.

Архипастырь также напомнил об особой добродетели смирения, которой славился игумен Киево-Печерской обители — преподобный Феодосий. «Он был примером не столько словом, сколько своей личной жизнью, — добавил владыка. — Все иноки смотрели на него и знали, как нужно поступать в своей жизни, потому что они видели в нём образец святости».

«Наша проповедь, — подытожил Предстоятель, — должна заключаться в том, чтобы своей жизнью мы показывали, как нужно жить человеку на земле».

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