Константинопольский Патриарх Варфоломей, который планирует в октябре 2019 года посетить Святую Гору Афон, продолжает активную подготовку к своему визиту, и в связи с этим принял у себя 10 сентября 2019 года представителей Ватопедского монастыря, сообщает «Ромфея».

На Фанаре уделяют большое внимание этой поездке, поскольку планируют включить в состав своей делегации представителей украинских раскольников, которых отказываются признавать остальные Поместные Православные Церкви.

Многие монастыри на Афоне очень встревожены тем, что Патриарх Варфоломей может привезти с собой раскольников, а потому глава Константинопольского Патриархата вынужден прощупывать настроения в отдельных обителях и тщательно согласовывать программу своего визита.

За последнее время Фанар уже посетила вторая делегация со Святой Горы, и все они обсуждали предстоящий визит.

В поездке в Стамбул игумена Ватопеда архимандрита Ефрема сопровождали монахи отец Евдоким и отец Георгий, а также старейшина скита Святого Златоуста Кутлумусского монастыря иеромонах Златоуст. На встрече также присутствовал митрополит Адрианопольский Амфилохий.

Главной темой переговоров была программа визита Патриарха Варфоломея на Афон. Но к чему пришли стороны в ходе беседы, остаётся неизвестным. Очевидно, что глава Фанара пытался склонить на свою сторону монахов Ватопеда в вопросе признания «ПЦУ», но удалось ли ему это, неизвестно.

Бросается в глаза, что согласно программе визита, Патриарх Варфоломей на Афоне планирует посетить только тем монастыри, которые либо уже сослужили с представителями «ПЦУ», либо склоняются к этому. Ватопед до сих пор занимал промежуточную позицию — его монахи отказывались сослужить с представителями «ПЦУ», но дозволяли раскольникам посещать монастырские святыни.

Русская линия