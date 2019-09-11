11 сентября 2019 года, в день Усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и 18-ю годовщину террористической атаки в городах США, унесший жизни около трех тысяч человек, в храме святой великомученицы Екатерины на Всполье — Представительстве Православной Церкви в Америке при Патриархе Московском и всея Руси — были совершены Божественная литургия и панихида по невинно убиенным от рук террористов, сообщает Патриархия.ru.

Заупокойное богослужение на английском и церковнославянском языках возглавил настоятель храма, представитель Православной Церкви в Америке при Патриархе Московском и всея Руси протоиерей Даниил Андреюк.

На панихиде присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации Джон Хантсман, временный поверенный в делах Канады в РФ Стефан Жобен, Чрезвычайный и Полномочный Посол ЮАР в России госпожа Номасонто Мария Сибанда-Туси, секретарь Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук, а также клирик Йоханнесбургской и Преторийской митрополии Александрийской Православной Церкви архимандрит Иаков (ван дер Рит).

После панихиды отец Даниил приветствовал гостей от имени духовенства, прихожан и сотрудников храма великомученицы Екатерины. В своем слове отец настоятель отметил, что в этот день мы чтим память и тех, кто погиб в США от рук террористов 11 сентября 2001 года, и всех жертв международного терроризма, а также тех, кто отдал свою жизнь ради спасения пострадавших в терактах — пожарных, врачей, полицейских.

В своем слове посол США Джон Хантсман выразил признательность за то, что в храме святой Екатерины возносятся молитвы о погибших в сентябре 2001 г., а также поблагодарил коллег по дипломатическому корпусу за усилия по укреплению мирных отношений между странами. Коснувшись трагических событий, которые потрясли мир 18 лет назад, господин посол процитировал слова Уильяма Шекспира «Есть сладостная польза и в несчастье», и подчеркнул, что в те дни люди во всем мире, в том числе в России, раскрыв сердца, выражали свою любовь и сострадание народу Америки. «Мы никогда не должны забывать о трагедии, которая произошла 18 лет назад, но мы не можем забыть и о том, что за ней последовало, как пали барьеры между гражданами разных стран», — заключил глава американского дипломатического представительства.

Отец Даниил с сожалением отметил, что срок пребывания господина посла США в РФ подходит к концу, и выразил благодарность за неизменно доброе отношение к храму святой Екатерины — представительству Американской Православной Церкви. Отец настоятель напомнил, что Дж. Хантсман и С. Жобен обратились с ходатайством к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу об оказании поддержки в деле реставрации храма, и выразил надежду, что в недалеком будущем храм предстанет в былой красе.

В заключение память погибших почтили 11-ю ударами колокола на звоннице, установленной за алтарем храма.

Русская линия