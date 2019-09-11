9 сентября 2019 года митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, губернатор Новосибирской области А.А. Травников и председатель областного Законодательного собрания А.И. Шимкив проводили участников социально-благотворительной и духовно-просветительской акции «За духовное возрождение России» в миссионерское путешествие, сообщает Патриархия.ru.

Перед отправлением миссионеров митрополит Никодим совершил молебен о путешествующих и вознес молитвы о благополучном проведении акции. Глава Новосибирской митрополии благословил участников автопоезда — священнослужителей, врачей, работников культуры, общественных деятелей — на труды на благо жителей Новосибирской области. Владыка Никодим также поблагодарил губернатора Новосибирской области и правительство региона за поддержку и помощь в проведении акции.

«Множество дел мы можем сделать тогда, когда вместе беремся оказать помощь человеку. Так мы показываем нашу заботу о всех людях, несмотря на возраст, вероисповедание, социальный статус», — сказал архиерей, отметив, что в настоящее время села и деревни очень нуждаются в социальной, духовной и медицинской помощи.

«Самая главная миссия — чтобы человек почувствовал, что в отношении него проявляется забота», — подчеркнул владыка Никодим.

А.А. Травников поблагодарил главу митрополии за организацию и поддержку акции. «Каждый год эта благотворительная акция объединяет врачей и социальных работников, деятелей культуры и педагогов, священников и представителей аппарата уполномоченного по правам предпринимателей. Они едут в отдаленные районы области, чтобы помогать сельчанам словом и делом. Не менее важна и духовная работа, возможность прикоснуться к культурным ценностям родного региона. Также очень сильна патриотическая составляющая проекта», — подчеркнул губернатор.

Акция «За духовное возрождение России» проводится по инициативе Новосибирской епархии с 1995 года и поддерживается правительством Новосибирской области. Более 20 лет по Новосибирской области совершают миссионерские поездки железнодорожный поезд и корабль-церковь. Эти акции охватывают жителей населенных пунктов, прилегающих к железнодорожным путям и к реке Обь. Миссия автопоезда — посетить самые отдаленные села, к которым невозможно добраться по железной дороге или водному пути.

Во многих отдаленных населенных пунктах до сих пор не организованы приходы, поэтому приезд автопоезда для многих жителей подобных мест — это возможность встретиться со священником, испросить благословение, помолиться на богослужении и принять участие в Таинствах.

В миссионерской поездке принимают участие работники культуры — в ходе акции запланированы концерты, творческие вечера, спектакли; также едут специалисты региональных министерств — социального развития, здравоохранения, культуры, образования, науки и инновационной политики и региональной политики.

В ходе благотворительной акции автопоезд посетит 49 населенных пунктов в семи районах Новосибирской области, где проживает около 14 тысяч жителей: 9−13 сентября миссионеры посетят Кыштовский, Венгеровский и Северный районы; 16−20 сентября — Доволенский, Здвинский и Кочковский районы, 24 сентября — Маслянинский район.

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