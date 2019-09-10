Русская линия
Сводка новостей от 10 сентября 2019

Протоиерей Димитрий Смирнов: В России ежегодно совершается 5 млн абортов, а не 1 млн, как утверждают чиновники
Глава Патриаршей комиссии призвал власти всерьёз заняться вопросом абортов, а не ссылаться на взятую неизвестно откуда статистику…

Протоиерей Димитрий СмирновПять миллионов абортов проводится в России каждый год, заявил глава Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов во вторник в Москве в кулуарах конференции по защите семьи, сообщает Интерфакс.

«Здесь звучала цифра миллион (абортов). Она не миллион. Главный педиатр страны говорит, что это пять миллионов. Если десять лет мы бы не убивали людей, у нас уже на десять миллионов было бы больше», — сказал священник.

Он привёл сравнительную статистику роста народонаселения России при её последнем монархе и первом президенте: «Если при Императоре Николае, которого расстреляли в 50 лет, страна увеличилась на 60 миллионов, то при одном Ельцине она уменьшилась на 20 миллионов».

Представитель Русской Православной Церкви призвал российские власти думать о будущем, чтобы «не превращаться в европейцев, у которых 11 глав государств вообще не имеют детей».

В связи с демографическим кризисом и продолжающимися массовыми убийствами детей российскими женщинами глава Патриаршей комиссии призвал не только отказаться от финансирования абортов за счёт государства, но и изменить подход к информационной политике в этой сфере.

По словам священника, нельзя на экранах телевизоров демонстрировать людей и артисток, которые «рассказывают о своих абортах, сделанных якобы «ради искусства». «Они ради участия в фильмах убили трёх детей, и ещё этим хвалятся, или ради участия в каких-то балетах их прикончили. Зачем мы пропагандируем фашизм на нашем телевидении за наши деньги?», — сказал отец Димитрий, добавив, что «чтобы вырастить что-то в огороде, надо хотя бы убрать сорняки».

Русская линия

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Протоиерей Димитрий Смирнов: В России ежегодно совершается 5 млн абортов, а не 1 млн, как утверждают чиновники
Глава Патриаршей комиссии призвал власти всерьёз заняться вопросом абортов, а не ссылаться на взятую неизвестно откуда статистику...

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