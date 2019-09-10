В Приштине осуждены албанцы, планировавших нападения на православные храмы в Косово

Шесть албанцев из Косово, являющихся членами группы, планировавшей террористические нападения на православные храмы в Сербии в 2016—2017 годах, были приговорены судом Приштины к 25 годам и девяти месяцам тюремного заключения, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на греческое информационное агентство «Ромфея».

Лидер группировки албанец-косовар Бужар Бехрами в ходе судебного разбирательства признал, что террористические атаки планировались совместно с албанскими исламистами, воюющими в Сирии.

Первая попытка террористического акта была предпринята командой из шести человек из Косово в ноябре 2016 года. В то время они планировали атаковать еврейских футболистов, играющих в матче с национальной сборной Албании по футболу в городе Шкодре. Это нападение было предотвращено благодаря вмешательству израильской разведывательной службы, которая информировала албанские власти, и были приняты жесткие меры безопасности.

В январе 2017 года та же группировка планировала нападения на православные церкви в Косово во время Рождественской службы. Произошла утечка информации о планируемых терактах, и террористические нападения на храмы в Рождественскую ночь были сорваны.

Бухар Бехрами рассказал, что они также планировали террористические атаки на православные храмы в Косово с использованием отравляющего газа, который они пытались купить через Интернет.

Слава Богу, все эти планы не удалось осуществить.

Русская линия