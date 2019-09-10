Эксперты Главгосэкспертизы России изучили представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на проведение работ по реставрации и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия федерального значения — Церкви Ильи Пророка в Новгородском подворье, расположенной на улице Ильинка в Москве. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение, сообщает gge.ru.

Храм пророка Божия Илии на бывшем Новгородском подворье — один из старейших в Москве. Именно он в XVI веке дал название улице Ильинка в Китай-городе. В течение столетий храм менял свой внешний облик, трансформируясь вместе с окружающим его городом. В XIX веке здание оказалось встроенным в комплекс Теплых торговых рядов.

Проект, получивший положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусматривает сохранение исторической планировочной структуры здания и его исторических сводов, а также приспособление под проведение церковных служб.

В соответствии с исторической планировочной структурой в подвале здания будут размещены нижний храм и его притвор, алтарь, крестильня и археологическая зона, на первом этаже храма — холл, церковная лавка, буфет с помещениями производственной зоны, на втором — кладовая церковной утвари и инвентаря, на третьем — верхний храм, алтарь и церковно-археологический кабинет, на четвертом — административные помещения, кладовые и библиотека. В мансарде обустроят комнаты отдыха, рухольную, художественную мастерскую и другие необходимые помещения.

В ходе реализации проекта установят перегородки, внутренние лестницы, хоры, деревянные дверные блоки и лифт. Также запланированы мероприятия, обеспечивающие беспрепятственный доступ для маломобильных граждан, и работы по благоустройству, в том числе установка Поклонного Креста у восточного фасада здания и малых архитектурных форм, прокладка пешеходных проходов, тротуаров и пожарного проезда.

Финансирование работ предполагается осуществлять за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.

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