V Международный фестиваль колокольного искусства «Невские звоны» прошел 8 сентября в Александро-Невской лавре, сообщает ИА «Вода живая». В нем приняли участие звонари из Санкт-Петербурга, Москвы, Архангельска, Тутаева, Твери и других регионов России, а также Финляндии, Литвы и Белоруссии. Особым гостем стал шестилетний звонарь Матвей Белогубов из Бронниц Московской области.

Фестиваль открыл наместник монастыря епископ Кронштадтский Назарий. Он призвал вспомнить о траурной дате: 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. В память о погибших и убиенных в годы войны прозвучал погребальный звон.

«Колокольный звон — это часть церковного искусства. Его главное назначение — призыв к молитве, сбор верующих в храм на богослужение. На Руси была традиция: услышав звон колокола, перекреститься. Колокола — это голос наших храмов, напоминающий о том, что в жизни должно стоять на первом месте, что по-настоящему важно — это молитва, участие в богослужениях. Звонари зачастую — те же композиторы, которые с помощью своего инструмента могут вызвать у человека разные чувства — от печали до радости. Не думайте, что это легко: просто ритмично дергай за веревки, и получится красивый звон. Это настоящее искусство, которому учатся. Сегодня мы сможем услышать многих звонарей, оценить их талант, порадоваться тому, что через столько лет молчания благодаря их труду, мастерству, в которое они вкладывают душу, наши храмы вновь обрели свой голос», — сказал владыка Назарий.

Он пригласил всех на праздник в честь святого князя Александра Невского и общегородской крестный ход по Невскому проспекту от Казанского кафедрального собора к Александро-Невской лавре, который состоится 12 сентября. Крестоходцев будут приветствовать колокольным звоном в том числе участники фестиваля «Невские звоны».

Традиционно программа фестиваля состоит из концертной и звонильной частей. У северной паперти Свято-Троицкого собора установили сцену и партер со стульями для зрителей. Рядом со сценой на большом экране гости фестиваля наблюдали за звонарями, демонстрирующими свое искусство на колокольнях собора. В концертной части приняли участие солистка Орловской филармонии Наталья Куприянова, иерей Анатолий Першин, диаконы Александр Андреев, Георгий Чиковани и Сергий Учанейшвили, дуэт Виктора и Светланы Золотоног, звонарь Антон Яковлев и другие исполнители.

Перед концертом для желающих были организованы мастер-классы на мобильных звонницах.

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