17 сентября 2019 года в МИА «Россия сегодня» в Москве состоится пресс-конференция, посвященная десятому юбилейному сезону Патриаршей литературной премии, сообщает Издательский совет РПЦ. Начало в 15.00.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Религия и мировоззрение».

Участники пресс-конференции: председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент; писатель, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский; президент Российской государственной библиотеки, член Палаты попечителей Патриаршей литературной премии Виктор Федоров.

В рамках мероприятия речь пойдет об особенностях этого премиального сезона. Будет также затронута тема сотрудничества Русской Православной Церкви и писательского сообщества.

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