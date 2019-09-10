Русская линия
Сводка новостей от 10 сентября 2019

В Москве состоится пресс-конференция, посвященная десятому юбилейному сезону Патриаршей литературной премии

17 сентября 2019 года в МИА «Россия сегодня» в Москве состоится пресс-конференция, посвященная десятому юбилейному сезону Патриаршей литературной премии, сообщает Издательский совет РПЦ. Начало в 15.00.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Религия и мировоззрение».

Участники пресс-конференции: председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент; писатель, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский; президент Российской государственной библиотеки, член Палаты попечителей Патриаршей литературной премии Виктор Федоров.

В рамках мероприятия речь пойдет об особенностях этого премиального сезона. Будет также затронута тема сотрудничества Русской Православной Церкви и писательского сообщества.

Аккредитация СМИ: accreditation@rian.ru.

Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.

Адрес: г. Москва, Зубовский бульвар, д. 4, ММПЦ, Малый зал.

Русская линия

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В Москве состоится пресс-конференция, посвященная десятому юбилейному сезону Патриаршей литературной премии

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