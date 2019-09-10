Презентацию своей книги известный священник проведёт в Москве в ТРЦ «Европейский», (магазин «Читай-город»)…

Вышла в свет книга протоиерея Андрея Ткачёва «Каюсь, что я не ангел»

Встреча с известным священником, проповедником, миссионером и телеведущим протоиереем Андреем Ткачевым состоится в Москве 13 сентября, в пятницу, в 19:00. Адрес проезда: метро Киевская, площадь Киевского вокзала, в ТРЦ «Европейский», магазин «Читай-город», 4 этаж, сообщает Православие.Ru.

Отец Андрей представит свою новую книгу: «Каюсь, что я не ангел», вышедшую в издательстве «Вольный Странник».

Современный мир и особенно жизнь в условиях большого города, сложно соотносится с духовным возрастанием. Но и здесь можно найти путь к развитию своей личности и встречи с Богом. Для этого очень важно понимать окружающую нас действительность и то, как среда может на нас влиять, отрицательно и положительно.

На встрече будут рассматриваться вопросы:

— Что такое правильное отношение к жизни?

— Какие собственные усилия нужно приложить на пути к спасению?

— Крепкая семья — иллюзия или реальность?

— Новые искушения современного времени.

— Есть ли спасение от тоски и уныния?

На встрече можно будет задать вопросы автору и получить автограф.

Вход свободный! Ждем всех!

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