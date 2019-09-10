Виновником того, что украинские националисты всё ещё нападают на храмы канонической Церкви, является Пётр Порошенко, уверен депутат…

Прошло полгода с того момента, как бывший Президент Украины Пётр Порошенко ушёл со своего поста, но по инерции захваты храмов пока продолжаются, прокомментировал ситуацию в религиозной жизни Украины народный депутат Верховной Рады Вадим Новинский, сообщает СПЖ.

«Позорная практика продолжается. Всё-таки это инерция того движения, которое было задано предыдущим президентом, предыдущей властью. Но эта инерция столь велика, что до сих пор — прошло уже полгода, как Порошенко не президент, — а эти все события продолжаются до сих пор», — заявил Новинский в эфире телеканала «Перший Козацький».

Депутат обратил внимание, что усилиями Порошенко долгое время насаждалась политика клеветы на каноническую Церковь Украины.

«Вся пропаганда того времени была направлена на то, чтобы оболгать и оклеветать нашу каноническую Украинскую Православную Церковь. К сожалению, это ещё пока имеет место, и не все люди поняли всю пагубность той политики, которую проводила предыдущая власть», — сказал Новинский.

Он также обратил внимание, что УПЦ вопреки гонениям продолжает строить храмы. «А все остальные только пытаются захватить чужое и брать то, что им не принадлежит», — добавил депутат.

Ранее Новинский подчеркнул, что именно Порошенко предал каноническую Церковь и возглавил давление на неё.

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