|Сводка новостей от 10 сентября 2019
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Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий: В лице Александра Беглова Санкт-Петербург приобрёл губернатора-христианина
В Приштине осуждены албанцы, планировавших нападения на православные храмы в Косово
Этот день в Русской истории
В Москве состоится пресс-конференция, посвященная десятому юбилейному сезону Патриаршей литературной премии
11 сентября по всей России пройдет Всероссийский день трезвости
Церковь Ильи Пророка в Новгородском подворье будет отреставрирована
В Северной столице состоялся фестиваль «Невские звоны»
В Москву принесен ковчег с мощами святителя Луки (Войно-Ясенецкого)