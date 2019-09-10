Русская линия
Сводка новостей от 10 сентября 2019

Памятник княгине Ольге откроется у храма в Останкине

Торжественное открытие памятника княгине Ольге при храме близ Останкинской телебашни состоится 15 сентября, сообщили в пресс-службе куратора «программы-200» Владимира Ресина.

«Это первый храмовый комплекс за всю историю Москвы, посвященный первой христианской правительнице древней Руси. Думаю, он станет хорошим подарком москвичкам, носящим это имя, да и не только им. Предполагается, что 15 сентября Святейший патриарх проведет церемонию открытия памятника святой княгине Ольге», — сказал Ресин.

Он напомнил, что храм построен на месте небольшой деревянной часовни вблизи Останкинской телебашни. Небольшой пятикупольный храм с белеными стенами и шатровым завершением сдан в эксплуатацию и освящен.

На данный момент по «программе-200» на территории Северо-Восточного округа Москвы построено шесть храмов. В активной стадии строительства находятся три объекта, еще на одной площадке работы разворачиваются, в стадии проектирования — пять объектов, сообщает «Интерфакс–религия».

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Памятник княгине Ольге откроется у храма в Останкине
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