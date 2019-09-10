В Москву принесен ковчег с мощами святителя Луки (Войно-Ясенецкого)

7 сентября 2019 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла из Симферополя в Донской ставропигиальный мужской монастырь г. Москвы был принесен ковчег с частицей мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого), исповедника, архиепископа Симферопольского и Крымского, сообщает Патриархия.ru.

В аэропорту Внуково-3 святыню встречали благочинные и священнослужители Южного и Северо-Западного московских викариатств.

Торжественную встречу мощей в Донской обители возглавил наместник монастыря, первый заместитель председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата епископ Бронницкий Фома.

Ковчег с частицей мощей святителя Луки будет пребывать в Большом соборе Донского монастыря до 16 сентября.

Обитель открыта с 7.00 до 21.00. Каждые два часа перед мощами совершаются молебными с акафистом. На время пребывания святыни все монастырские богослужения перенесены в Малый собор.

Адрес монастыря: Донская площадь, д. 1−3 (ст. м. «Шаболовская», «Ленинский проспект», ст. МЦК «Площадь Гагарина»).

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