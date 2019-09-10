Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 9 сентября поздравил Александра Беглова с избранием на пост губернатора Санкт-Петербурга, отметив при этом, что градоначальник является христианином и глубоко верующим человеком, сообщает «Вода живая».

«Вы призваны на служение городу со славной историей, который является не только важным культурным, экономическим, но и духовным центром Отечества. Перед Вами стоит непростая задача — сделать жизнь петербуржцев достойной», — сказано в обращении.

«Зная Вас лично многие годы, могу засвидетельствовать, что Вы умело сочетаете необходимые для управленца высокого уровня профессиональные качества и порядочность. Будучи человеком глубокой веры, стараетесь в жизни следовать Евангелию, что не может не отражаться на принятии Вами решений во благо людей», — говорится далее в поздравлении.

Правящий архиерей выразил уверенность, что сотрудничество Санкт-Петербургской епархии с городской администрацией принесет пользу, будет способствовать укреплению в обществе духовно-нравственных ценностей. Он пожелал главе города помощи Божией в трудах на благо Отечества.

Стоит отметить, что Александр Беглов — не первый градоначальник города на Неве, который открыто исповедует православную веру. До этого таковым был Георгий Полтавченко. Тем не менее, некоторые решения Полтавченко вызывали настоящее недоумение у верующих людей, а между городом и епархией сложились натянутые отношения.

Хотелось бы верить, что во время губернаторства Александра Беглова всё будет иначе.

Русская линия