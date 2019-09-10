11 сентября в России будет праздноваться Всероссийский день трезвости. На тему трезвости проводятся лекции, бесплатные консультации специалистов, мастер-классы, конференции, флешмобы, фестивали, спортивные акции. В некоторых регионах, например, в Тюменской области, мероприятия будут проходить на протяжении недели, а в Туве — в течение целого месяца. По решению руководства ряда регионов, в День трезвости вводятся ограничения на продажу алкогольных напитков.

В современной России День трезвости отмечается ежегодно с 2014 года. Впервые праздник был установлен Святейшим Правительствующим Синодом в 1913 году, а в 1914 году было принято решение проводить его ежегодно. В России в этот день закрывались винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В советское время традиция отмечать День трезвости была прервана, но в 2014 году Священный Синод Русской Православной Церкви восстановил традицию празднования.

Дата 11 сентября была выбрана не случайно: в этот день православные христиане вспоминают Усекновение главы святого Иоанна Предтечи. Пророк был обезглавлен царем Иродом во время пьяного пира. В этот день соблюдается строгий пост.

Ежегодно 11 сентября в российских храмах молятся о страдающих алкоголизмом, священники произносят проповеди о важности сохранения трезвого образа жизни.

Всего в России действуют более 600 православных организаций и проектов помощи алкоголезависимым. В Синодальном отделе по благотворительности с 2011 года работает Координационный центр по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости.

11 сентября в агентстве ТАСС, в 11.30, начнется пресс-конференция, посвященная Всероссийскому Дню трезвости. В ней примут участие представители Церкви, Минздрава России, общественные деятели и профильные эксперты, сообщает Диакония.Ru.

Русская линия