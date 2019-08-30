После выборов на Украине, наконец, появилось новое правительство, и в связи с этим Россия готова принять участие в трехсторонних газовых переговорах с Украиной и Еврокомиссией в первой половине сентября. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, сообщает РИА Новости.

«Контакта у нас пока не было (с новым министром Украины — ред.). Что касается даты, у нас есть предложение от заместителя председателя Еврокомиссии господина Шефчовича встретиться. Там или 16 число, или может быть какие-то другие даты. Мы обсудим. Я думаю, это будет в ближайшее время согласовано», — сказал Новак.

«Мы готовы встречаться в первой половине сентября. Просто у нас тоже есть некий график: Мировой энергетический конгресс в Абу-Даби и другие мероприятия. Надо выбрать время, чтобы у всех была одновременно возможность для встречи», — добавил российский министр.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019 года. Второй раунд трехсторонних консультаций прошел в январе в Брюсселе. Конкретных договоренностей тогда не было достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение относительно возможного будущего контракта: срок — более 10 лет, объемы — привлекательные, в том числе для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. В «Нафтогазе» со своей стороны заявляли о намерении предложить «Газпрому» забронировать мощности для транзита в среднем 60 миллиардов кубометров газа в год примерно на 10 лет.

Новак в июне после переговоров с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем заявил, что Россия готова продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину и возобновить поставки газа в страну, но на гораздо меньший срок, чем 10 лет. При этом он назвал условия России: «Газпром» и «Нафтогаз» должны урегулировать все судебные споры и отказаться от взаимных исков.

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