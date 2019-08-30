28 августа 2019 года, в праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан совершил чин великого освящения отреставрированного Успенского собора Свияжского Богородице-Успенского мужского монастыря и Божественную литургию в новоосвященном храме, сообщает Патриархия.ru.

Участие в торжествах приняли епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий и епископ Чистопольский и Нижнекамский Игнатий.

На богослужении присутствовали исполнительный директор некоммерческой организации «Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан», заместитель председателя Государственного Совета РТ Т.П. Ларионова, министр культуры РТ И.Х. Аюпова, начальник Управления Министерства культуры Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу Г. А. Петухов, председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия И.Н. Гущин, заместитель председателя Комитета РТ по охране объектов культурного наследия С.Г. Персова, генеральный директор АО «Связьинвестнефтехим» В.Ю. Сорокин, представители республиканских властей, благотворители, архитекторы и реставраторы, принимавшие участие в восстановлении собора.

После совершения чина освящения глава Татарстанской митрополии приветствовал руководителей и участников проекта реставрации собора. Правящий архиерей поблагодарил за оказанное содействие президента Татарстана Р.Н. Минниханова, государственного советника РТ, руководителя некоммерческой организации «Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан» М.Ш. Шаймиева и исполнительного директора этой организации Т.П. Ларионову.

«У меня в душе особый трепет — подумайте, какое событие сегодня происходит! Мы освящаем храм, который является живым свидетельством истории России, лучшим образцом зодчества и искусства живописи. Почти век он стоял поруганный и разрушенный, казалось, что его возрождение невозможно. Но сегодня мы свидетели того, что в Татарстане такое возможно. Без пафоса и лишнего шума, сказано — сделано. Несмотря на различия в вере, нам все одинаково дорого, все ценно. Сегодня мы вписали новую золотую страницу в историю России», — отметил архипастырь.

За большой вклад в воссоздание Успенского собора епархиальной медалью Казанской иконы Божией Матери I степени были награждены Т.П. Ларионова и С.Г. Персова.

Затем в новоосвященном Успенском соборе состоялась Божественная литургия.

Архипастырям Татарстанской митрополии сослужили наместник Свияжского Успенского мужского монастыря игумен Симеон (Кулагин), наместник Казанско-Богородицкого мужского монастыря игумен Марк (Виленский), настоятель Введенского Кизического мужского монастыря игумен Пимен (Ивентьев), наместник Раифского Богородицкого мужского монастыря игумен Гавриил (Рожнов), и.о. настоятеля Макарьевского мужского монастыря иеромонах Гурий (Ананьев), благочинный I Казанского округа Казанской епархии протоиерей Алексий Чубаков, и.о. первого проректора Казанской духовной семинарии протоиерей Алексий Колчерин, благочинный Зеленодольского округа протоиерей Святослав Мирганиев, заведующий канцелярией Казанского епархиального управления протоиерей Александр Павлов, и.о. ключаря кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери города Альметьевска иерей Илия Долбнев, братия обители в священном сане.

Богослужебные песнопения исполнил архиерейский мужской хор под управлением Дениса Рогова.

Митрополит Феофан рукоположил насельника Макарьевского монастыря иеродиакона Варсонофия (Обозова) в сан пресвитера.

После заамвонной молитвы перед плащаницей Пресвятой Богородицы духовенство пропело славление Царице Небесной.

По окончании Литургии митрополит Феофан поздравил архипастырей, духовенство и верующих с праздником Успения Пресвятой Богородицы и освящением собора. Глава Татарстанской митрополии в частности сказал:

«В чем значение освящения Успенского собора? Представьте себе: целый век монастырь был закрыт, а собор — поруган. До того он был одним из главных на земле Казанской. Здесь служили великие святители, имена которых вписаны в золотые страницы истории нашего народа.

Успенский собор — величайшее достояние не только земли Казанской, не только города Свияжска и всей России, но больше. Именно Успенский собор включен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО как один из шедевров русского зодчества и иконописи. Его фрески XVI века, пожалуй, единственные в России, сохранившиеся в такой полноте.

Сколько здесь надежд, сколько здесь святых! Именно здесь неоднократно, будучи митрополитом Казанским, совершал богослужения великий светильник земли Русской — будущий Патриарх Гермоген, святитель Герман Казанский, священномученики XX века.

Сегодняшнее освящение собора — это возвращение к самому главному, к духовной жизни. Вновь затеплилась лампада, вновь совершена Божественная литургия, на престоле приносится Бескровная Жертва за всю землю Русскую. Освящение собора имеет значение для всей Русской Православной Церкви.

Пусть Господь хранит землю Русскую, наш край Казанский и Татарстанский в мире и согласии. Успенский собор — это новый светильник на небосклоне православном. Всех поздравляю с этим великим событием в жизни Русской Православной Церкви".

Затем глава митрополии вручил благодарственные письма председателю Комитета РТ по охране объектов культурного наследия И.Н. Гущину, генеральному директору АО «Межобластное научно-реставрационное художественное управление» А.В. Меньшову и реставратору этой же организации В.Ф. Косушкину.

Архиерейских грамот были удостоены генеральный директор АО «Татарстанское специальное научно-реставрационное управление» (ТСНРУ) Ю.А. Егорушкин, генеральный директор АО «Связьинвестнефтехим» В.Ю. Сорокин, управляющий директор ОАО «Казанькомпрессормаш» И.И. Сагдиев, директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» А.Н. Силкин, главный архитектор ТСНРУ Р.Р. Раимова, производитель работ ТСНРУ А.И. Гарипов и инженер Свияжского Успенского монастыря А.Н. Нестеров.

С ответным словом к владыке Феофану обратился игумен Симеон (Кулагин). На память о знаменательном событии наместник обители преподнес Его Высокопреосвященству архиерейскую панагию с изображением Успения Пресвятой Богородицы. Отец Симеон также поблагодарил за участие в торжествах епископа Мефодия и епископа Игнатия и преподнес им памятные подарки.

Депутат Государственного Совета РТ, председатель Совета директоров АО «Казанский жировой комбинат» Д.А. Самаренкин передал Свияжскому монастырю икону Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Этот образ, написанный в первой половине XIX века, ранее принадлежал Свияжскому Иоанно-Предтеченскому женскому монастырю. В 1917 году икона была вывезена заграницу, находилась во Франции. Позднее икону приобрели на аукционе и вернули в Россию. Д.А. Самаренкин, стараниями которого была возвращена икона, пожелал, чтобы святыня находилась в Свияжской обители. По благословению митрополита Феофана образ будет храниться в соборе «Всех скорбящих Радость» бывшего Иоанно-Предтеченского женского монастыря — подворье Успенской обители.

По окончании престольных торжеств в монастыре состоялось заседание Архиерейского совета Татарстанской митрополии.

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