Ректором МДА назначен епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим, а главой Сретенского монастыря и семинарии стал архиепископ Верейский Амвросий…

30 августа 2019 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, которое состоялось в зале заседаний в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве и на котором был принят целый ряд кадровых и административных решений, сообщает Патриархия.Ru.

Важнейшим пунктом в повестке заседания стали кадровые перестановки, которые коснулись в первую очередь архиереев на некоторых кафедрах Русской Православной Церкви.

Священный Синод постановил удовлетворить прошение митрополита Cимбирского и Новоспасского Анастасия о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия и назначил главой Симбирской митрополии митрополита Курганского и Белозерского Иосифа.

В свою очередь, Курганским и Белозерским митрополитом решено быть митрополиту Архангельскому и Холмогорскому Даниилу, в то время как Архангельскую митрополию определено возглавить епископу Волгодонскому и Сальскому Корнилию. Временное управление Волгодонской епархией было поручено митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому Меркурию, главе Донской митрополии.

На покой в связи с достижением 75-летия был почислен архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий, которому была выражена сердечная благодарность за многолетнее архипастырское окормление епархии. Преосвященным Полоцким и Глубокским определено стать епископу Боровлянскому Игнатию, викарию Минской епархии.

На вакантную кафедру Сызранской епархии (Самарская митрополия) избран наместник мужского монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма Екатеринбурга игумен Леонтий (Козлов), с освобождением его от занимаемой должности.

Ряд архиереев были назначены и в зарубежные епархии Русской Православной Церкви. Так, митрополиту Ханты-Мансийскому и Сургутскому Павлу в дополнение к несомому послушанию было вверено управление Филиппино-Вьетнамской епархией Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии с именованием титула в пределах указанной епархии «Манильский и Ханойский».

Митрополит Венский и Будапештский Иоанн был освобождён от управления Будапештско-Венгерской епархией с оставлением за ним управления Венско-Австрийской епархией с титулом «Венский и Австрийский».

Управление Будапештско-Венгерской епархией с именованием титула в пределах указанной епархии «Будапештский и Венгерский» было поручено митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку в дополнение к несомому послушанию.

Кроме того, викарным епископом Одинцовским был избран наместник Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря архимандрит Порфирий (Шутов).

На основании рапорта митрополита Казанского и Татарстанского Феофана о необходимости иметь викарного архиерея было решено назначить Преосвященным Елабужским, викарием Казанской епархии, епископа Магнитогорского и Верхнеуральского Иннокентия, освободив его от управления Магнитогорской епархией, временное управление которой было поручено митрополиту Челябинскому и Миасскому Григорию.

Викарный епископ был назначен и в Гомельскую епархию на основании рапорта митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего экзарха всея Беларуси. Викарием Гомельской епархии с титулом «Светлогорский» было решено избрать архимандрита Амвросия (Шевцова), наместника Никольского мужского монастыря города Гомеля.

Произошли изменения и в составе Высшего Церковного Совета. От членства в Высшем Церковном Совете с выражением благодарности были освобождены митрополит Липецкий и Задонский Арсений, митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий, Патриарший экзарх Юго-Восточной Азии. Новыми членами этого органа стали епископ Воскресенский Дионисий, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве, и епископ Павлово-Посадский Фома, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии.

Кадровые изменения произошли также и в некоторых синодальных учреждениях.

Члены Священного Синода заслушали рапорт председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия об освобождении от должности заместителя председателя данного отдела игумена Митрофана (Шкурина) по состоянию здоровья, и постановили освободить его от занимаемой должности с выражением благодарности за понесённые труды.

Перемены коснулись и Синодального отдела по делам молодежи. Выслушав доклад председателя Синодального отдела по делам молодежи епископа Истринского Серафима о назначении ему заместителя, Священный Синод решил назначить на эту должность священника Алексия Соловьева, клирика города Москвы, сотрудника указанного отдела.

Священный Синод также имел суждение о назначении ректоров духовных школ.

Ректора Московской духовной академии архиепископа Верейского Амвросия, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, было решено освободить от занимаемой должности с благодарностью за понесённые труды и назначить ректором Сретенской духовной семинарии. Одновременно было решено назначить владыку Амвросия наместником Сретенского ставропигиального мужского монастыря.

Ректором Московской духовной академии был избран епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим с освобождением его от управления Душанбинской епархией и определить ему быть епископом Звенигородским, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Управление Душанбинской епархией в дополнение к несомому послушанию решено поручить епископу Ейскому и Тимашевскому Павлу с именованием титула в пределах указанной епархии «Душанбинский и Таджикистанский».

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