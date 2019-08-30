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Сводка новостей от 30 августа 2019

В Екатеринбурге состоялась торжественная встреча пояса святителя Иоанна Шанхайского

29 августа 2019 года в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга состоялось торжественное принесение христианской святыни — пояса святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

В церемонии торжественной встречи участвовали священнослужители Екатеринбургской епархии, насельницы Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», воспитанники Екатеринбургской духовной семинарии и прихожане храмов уральской столицы. Возглавил встречу настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора митрофорный протоиерей Николай Малета.

В своем пастырском слове отец Николай рассказал о святителе Иоанне, о том, что еще при жизни его считали святым даже католические священники, так как он помогал всем, кто нуждался в помощи, и молился за всякого страждущего.

— Будем надеяться, дорогие братья и сестры, что пребывание пояса святителя Иоанна укрепит нас в вере. Если мы будем с верой подходить к его поясу как к источнику благодати Божией, как к источнику небесной помощи святителя Иоанна, то будем надеяться, что по нашей вере и по молитвам, по предстательству святителя Иоанна Господь укрепит и нашу веру, — сказал пастырь.

Добавим, что рядом с ковчегом, в котором пребывает пояс святителя, на аналое Свято-Троицкого собора выставлена для поклонения икона святого Иоанна Шанхайского с частицей его мощей.

Отметим, что пояс доставлен из скита преподобного Серафима Саровского города Роудон (провинция Квебек, Канада) по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, митрополита всей Америки и Канады Тихона и архиепископа Оттавского и Канадского Иринея (Православная Церковь в Америке).

Святыня будет пребывать в уральской столице по 8 сентября. Затем она отправится в другие города Екатеринбургской митрополии. Поклониться поясу святителя Иоанна Шанхайского можно будет в течение сентября.

— с 9 по 15 сентября — в Каменске-Уральском;

— с 15 по 20 сентября — в Алапаевске;

— с 20 по 24 сентября — в Нижнем Тагиле;

— с 24 по 25 сентября — в Верхотурье;

— с 25 по 30 сентября — в Серове.

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