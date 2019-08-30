В Элладской Православной Церкви не хотят идти на открытую конфронтацию с Константинополем, но чётко понимают: признание «ПЦУ» со стороны какой-либо Поместной Церкви разделит православный мир на две части. Об этом заявил замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, комментируя на «Першом козацьком» итоги заседания Священного Синода Элладской Церкви, который проходил в Афинах 26−28 августа 2019 года, сообщает СПЖ.

«Текст решения Синода стал основанием для некоторых информационных агентств сказать о том, что Элладская Церковь признала каноничным способ предоставления автокефалии „ПЦУ“, что является перекручиванием самого текста, — пояснил спикер УПЦ. — Дело в том, что Элладская Православная Церковь признала именно право Константинополя давать автокефалию. Подобные фразы были также в письме Архиепископа Анастасия, Предстоятеля Албанской Церкви, и в письме Синода Кипрской Православной Церкви. Но они не касаются признания самой Церкви».

При этом отец Николая подчеркнул, что Элладская Церковь не признавала «ПЦУ», поскольку чётко понимает, что украинский случай является особенным и не может стоять в одном ряду с предоставлением автокефалий другим Церквям.

«В Элладской Церкви чётко понимают, где раскол, а где нет, что Константинопольский Патриарх Варфоломей совершил ошибку, — добавил представитель УПЦ. — Вместе с тем, на них оказывается давление, и они не хотят вступить в открытую конфронтацию с Константинопольским Патриархатом. Но они не могут изменить Истине и сказать, что-то, что является очевидно неправильным, — правильное, не могут назвать чёрное белым».

По его мнению, «греческие Церкви не хотят как-то обижать Константинополь», от которого они сами получили автокефалию, и «дают ложку меда», признавая само право Константинопольского Патриархата предоставлять автокефалию. При этом в УПЦ, отметил протоиерей Николай, решение Элладской Церкви считают взвешенным и в целом оценивают позитивно.

«Мы понимаем всю ситуацию, в которой оказалась Элладская Церковь, и видим, что она не хочет брать на себя ответственность за раскол православного мира, — уточнил он. — Потому что любая другая Церковь, которая присоединится к этому решению Константинополя, будет первой, фактически, в разделении православного мира на две части: тех, кто будет признавать ПЦУ, и тех, кто не будет».

По его словам, пока что есть оптимистические основания надеяться, что Элладская Церковь выстоит, а «украинский вопрос», который является очень важным и фактически угрожает всеправославному единству, вынесут на всеправославное обсуждение. «Автокефалии других Церквей, которые провозглашались в XIX — начале XX века, такими не были — они не разделяли православный мир, потому что не было раскола, не было легализации раскола, не было таких беспрецедентных, подчеркиваю, решений Константинопольского Патриархата», — подытожил протоиерей Николай Данилевич.

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