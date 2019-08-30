29 августа 2019 года в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» в городе Иркутске по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялась торжественная церемония открытия выставки-форума «Радость Слова», а также IX церковно-общественной выставки-форума «Православная Русь», которая традиционно проходит в Иркутске по благословению митрополита Иркутского и Ангарского Вадима, сообщает пресс-служба Издательского совета РПЦ.

Выставочные мероприятия организованы Издательским Советом Русской Православной Церкви и Иркутской митрополией, совместно с выставочным объединением «Рестек», при участии ассоциации «Православная книга» и при поддержке правительства Иркутской области и администрации г. Иркутска.

Впервые в этом году ежегодная выставка-форум «Православная Русь» в Иркутске проходит совместно с мероприятиями проекта «Радость Слова». Выставка «Православная Русь» является одним из самых посещаемых культурных мероприятий Иркутска: за годы проведения ее посетили более 300 тысяч гостей. Выставка-форум «Радость Слова» представляет обширную книжную экспозицию, на которой размещен широкий ассортимент православной, духовно-нравственной, образовательной, детской, художественной и публицистической литературы.

Экспозиции объединяют более 150 светских и церковных организаций из 10 стран мира: это монастыри, храмы, издательства, мастерские, а также светские организации, связанные своей деятельностью с Русской Православной Церковью. На выставке широко представлено многоплановое служение Иркутской митрополии, десятков епархий, храмов и монастырей.

Открытие предварил молебен перед мощами святителя Спиридона Тримифунтского, которые были доставлены из Николо-Перервинского монастыря города Москвы. Молебен совершил настоятель Михаило-Архангельской церкви г. Иркутска митрофорный протоиерей Калинник Подлосинский.

С приветственными словами на торжественной церемонии выступили митрополит Иркутский и Ангарский Вадим, первый заместитель губернатора Иркутской области В.Ю. Дорофеев, ведущий специалист Издательского Совета иерей Андрей Степанов и директор выставочного объединения «Рэстек» И.П. Кирсанов.

В своем обращении владыка Вадим отметил важную роль качественной книги в современной жизни каждого человека, а особенно подрастающего поколения, в условиях огромного потока информации, обрушивающегося на наш ум со всех сторон, в условиях засилья соцсетей и мессенджеров, обесценивающих само понятие беседы и письменной речи. Архипастырь призвал всех обратить внимание на ценность живого слова записанного в книгах, которое формирует личность человека, и пригласил жителей Иркутска активно участвовать в мероприятиях выставок.

В.Ю. Дорофеев присоединился к словам митрополита Вадима и выразил уверенность в том, что будущее нашей страны невозможно без единства Церкви и государства в укреплении нравственных основ в обществе, и площадка выставок является прекрасным местом для консолидации усилий в данном направлении.

Священник Андрей Степанов зачитал приветствие председателя Издательского Совета митрополита Калужского и Боровского Климента и передал комплекты литературы для епархиальной и государственной библиотек Иркутской области. Отец Андрей представил собравшимся специальных гостей выставки — писателей-лауреатов Патриаршей литературной премии Виктора Николаева и Дмитрия Володихина. Священник напомнил, что в рамках программы форумов «Радость Слова» и «Православная Русь», а также проекта развития книжной культуры и патриотического воспитания «Слово о самом главном» на выставочной площадке состоятся встречи с Виктором Николаевым и Дмитрием Володихиным.

И.П. Кирсанов также приветствовал собравшихся, рассказал, что сотрудничество компании «Рестэк» и Издательского Совета на ниве общественно-просветительской деятельности не ограничивается пределами выставочных мероприятий и всегда проходит плодотворно, и пригласил всех присутствующих осмотреть экспозицию.

По окончании церемонии открытия член Издательского Совета исполнительный директор Ассоциации «Православная книга» А.С. Головин провел обзорную экскурсию для почетных гостей по объединенному книжному стенду.

В дни работы выставок в Иркутске пройдут конференции, круглые столы по вопросам работы библиотечных систем, презентации книжных новинок, тематические выступления священников и писателей, артистов и творческих коллективов.

Место проведения: г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 253 А, ВК «Сибэкспоцентр», пав. 1.

Режим работы: 10.00−19.00. Вход свободный.

Проект развития книжной культуры и патриотического воспитания «Слово о самом главном» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Русская линия