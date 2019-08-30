27 августа 2019 года председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан и заместитель министра обороны Российской Федерации, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Андрей Картаполов посетили несколько воинских храмов Санкт-Петербурга, сообщает Санкт-Петербургская митрополия.

Глава Синодального отдела и замминистра обороны изучили элементы внешнего и внутреннего убранства храмов, которые в дальнейшем будут взяты за образец при возведении на территории подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» главного храма Вооруженных сил России — Патриаршего собора в честь Воскресения Христова. Храм планируется построить к 2020 году. Его высота составит 95 метров, площадь — 11 тысяч квадратных метров, вместимость — до 6 тысяч человек.

Епископ Стефан и генерал-полковник Андрей Картаполов посетили сначала Спасо-Преображенский собор. Гостей встречали настоятель прихода протоиерей Николай Брындин и церковный историк Николай Симаков. Гости осмотрели убранство и святыни собора, а также уникальную ограду, созданную из трофейных турецких орудий. Николай Симаков рассказал об истории собора, традициях и выдающихся личностях, чьи имена связаны с этим воинским храмом, а также о Преображенском полке и его связи с жизнью прихода.

Далее владыка Стефан и генерал-полковник Андрей Картаполов с группой офицеров и архитекторов побывали в Троице-Измайловском и Николо-Богоявленском морском соборах.

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