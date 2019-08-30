Фонд имени Конрада Аденауэра выступил партнером Второго Дальневосточного православного медиафорума «Доброе слово» (6+). Благодаря этому почетными гостями и экспертами станут наместники Свято-Георгиевского мужского монастыря Берлино-Германской епархии Русской Православной Церкви игумен Даниил Ирбитс и иеромонах Венедикт Кочергин. Второй Дальневосточный православный медиафорум «Доброе слово» пройдет в Биробиджане 14−15 сентября при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018−2019», сообщает информационное агентство EAO Media.

Фонд имени Конрада Аденауэра является близким к Христианско-демократическому союзу Германии (ХДС). Его представительство в Москве работает с 1990 года. Среди партнеров, с которыми ведется сотрудничество — администрация президента РФ, университеты, научные учреждения. Одним из направлений деятельности фонда является соработничество с Русской Православной Церковью. Совместно с Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ проводятся различные мероприятия с участием настоятелей храмов, ведущих телеканала «СПАС», председателя Фонда им. Преподобного Сергия Радонежского, священников из Германии, руководителей информационно-аналитического управления РПЦ и многих других.

Представители фонда имени Конрада Аденауэра поддержали идею проведения в ЕАО Второго Дальневосточного православного медиафорума «Доброе слово» и предложили выступить его партнером.

«Мы поддержали этот проект, в первую очередь, потому что считаем чрезвычайно важными подобные темы. В нашем сложном мире сегодня ломаются традиционные ценности, подвергается сомнению роль религии и богобоязненности, царствуют вседозволенность, лицемерие, цинизм. А люди хотят услышать слова утешения, правды, добра. И эти слова им должна нести Церковь. И особенно приятно, что в российской глубинке, которая гораздо честнее и чище Центра, проводятся такие форумы. Это по-настоящему важное и доброе дело. Мы просто не могли остаться в стороне», — рассказал советник руководителя представительства фонда Конрада Аденауэра в России Андрей Зыбкин.

Также он отметил, что руководитель московского представительства Фонда доктор Томас Кунце был в составе делегации на первой встрече Патриарха Кирилла и Ангелы Меркель. Правда, на тот момент они еще не занимали столь высокие посты.

Гостем Второго Дальневосточного православного медиафорума в Биробиджане станет пресс-секретарь единственного в Берлино-Германской епархии РПЦ Свято-Георгиевского мужского монастыря Иеромонах Венедикт (Кочергин). Приглашение стать гостем форума также принял Игумен Даниил (Ирбитс) — наместник Свято-Георгиевского мужского монастыря, поэт, член Союза писателей России, общественный деятель.

«Когда я только был приглашен, мне стало интересно, что это за мероприятие, и я начал изучать материалы и статьи о Первом Дальневосточном медиафоруме «Доброе слово». Во-первых, хотел бы отметить актуальность этого проекта. По понятным причинам в советское время Церковь находилась в информационной изоляции и, к сожалению, это по инерции сохранялось и позднее. Однако в последнее время мы начали активно представлять себя в медиапространстве. Появились и умножились православные СМИ различной направленности, блогеры, у крупнейших информационных агентств появились отделы, занимающиеся религиозной тематикой. Все это позволяет нам стать более открытыми для мира, обсуждать публично важные вопросы взаимоотношений Церкви и общества, Церкви и государства. Этот форум дает возможность рассказать нам о себе, кто мы такие, зачем мы есть и к чему движемся.

Поэтому основные мои ожидания связаны с расширением вовлеченности Церкви в жизнь общества как ее участника, с ростом медиа-активности Церкви и как организации, и как собрания верующих, часть из которых профессионально занимается информационной деятельностью в том или ином формате и может представить свое видение и оценку событий. Также не менее важно это мероприятие для самих журналистов. Подобные площадки активно содействуют возникновению новых горизонтальных связей в медиасообществе, что всегда имеет свой положительный эффект. Каждый журналист знает, насколько важны контакты в своем профессиональном сообществе", — рассказал Игумен Даниил (Ирбитс).

Организаторами Второго Дальневосточного православного медиафорума «Доброе слово» выступает Биробиджанская епархия Русской Православной Церкви, Правительство Еврейской автономной области, мэрия Биробиджана и медиахолдинг PrimaMedia.

Официальный партнер медиафорума — фонд Конрада Аденауэра.

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