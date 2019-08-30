26 августа 2019 года в Соборной палате главного здания ПСТГУ состоялось первое в новом учебном году мероприятие клуба «ПСТГУ-Грузия» — премьерный показ нового русскоязычного полнометражного документального фильма Константина Церцвадзе «Я жду вас в Самтавро», сообщает Епархия города Москвы. В этот день исполнилось 90 лет со дня рождения грузинского святого, преподобноисповедника Гавриила (Ургебадзе), о котором рассказывает фильм.

В новую картину, продолжающую уже полюбившийся зрителям фильм «Диадема старца», включены воспоминания грузинских и русских священнослужителей, духовных чад старца Гавриила, людей, которые испытали на себе чудодейственную силу преподобного и исцелились по его молитвам. Грузия, Россия, Украина, Азербайджан — такова география съемок этой картины.

Протоиерей Георгий Ореханов, открывая этот вечер, тепло приветствовал гостей и подчеркнул особую важность таких встреч в наше время, когда многовековую дружбу двух православных народов омрачают политические разделения.

Фильм представил его автор и режиссер Константин Церцвадзе, филолог и переводчик на русский язык книги «Диадема старца Гавриила», вышедшей в издательстве ПСТГУ. Рассказывая о том, как делался фильм, он подчеркнул: «Мы этот фильм не делали — его делал сам старец Гавриил. Я не припомню вообще, как мы работали над этим фильмом: было ощущение, что его делали и без нас, как будто всё устраивал сам старец Гавриил. Именно он — настоящий режиссер и редактор. „Где же ты, батюшка Гавриил?“ — нагло спрашивали мы в любой трудной ситуации, привыкнув к его безотказной помощи, и сами сухими выходили из воды».

После просмотра зрители смогли приложиться к написанной в Грузии иконе преподобных Серафима Саровского и Гавриила (Ургебадзе), покровителей дружбы России и Грузии, ковчегу со святынями от старца Гавриила — шапочкой, частичками его мантии и погребальной доски старца, свечами из его кельи.

Константин Церцвадзе, рассказав зрителям о новых планах, связанных с почитанием памяти старца (на вечере он представил свою новую книгу «Добрый дедушка Гавриил»), сказал: «То, что мы вместе с вами сейчас сидим и смотрим фильм, ощущая несомненное присутствие старца Гавриила, показывает, что наши народы по-прежнему вместе, несмотря ни на что. Несмотря на то, что политики делают свои дела — а мы с вами знаем, как „хорошо“ они умеют их делать — память о старце объединяет нас и укрепляет наше доверие друг ко другу».

Также 26 августа состоялась и премьера фильма в интернете; в день рождения старца Гавриила фильм «Я жду вас в Самтавро» был выложен в свободный доступ.

Русская линия