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Сводка новостей от 30 августа 2019

Открыт первый стационар Детского хосписа в Подмосковье

Стационарное отделение хосписа для детей начало работу в усадьбе Пржевальского в подмосковном Домодедово. Это уже четвертое учреждение паллиативной помощи, открытое Санкт-Петербургским Детским хосписом для семей, столкнувшихся с неизлечимым заболеванием своего ребенка, и первое из них, созданное в Подмосковье, сообщает Милосердие.Ru.

«Мы сегодня не говорим о паллиативной помощи, как только о медицинском сопровождении, медицинской своевременной помощи — это целый комплекс мер. (..) Сегодня здесь (..) создан еще и ресурсный центр, который будет готовить таких специалистов», — рассказала во время церемонии открытия уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Хоспис рассчитан на круглосуточное пребывание 10 пациентов с тяжелыми заболеваниями вместе с родителями или сопровождающими, для детей с особой тяжестью состояния создан блок интенсивной терапии с круглосуточным наблюдением медиков, передает «Интерфакс».

«Когда мечтаешь построить хоспис, всегда надо помнить, что мы создаем пространство, в котором будет жить человек. Хоспис должен быть настолько уютным, чтобы ребенок чувствовал себя как дома», — заявил ранее создатель Детского хосписа в Петербурге протоиерей Александр Ткаченко.

В настоящее время в Московской области нуждается в паллиативной помощи 151 ребенок, рассказала глава регионального минздрава Татьяна Мухтасарова. Летом 2017 г. в Подмосковье начал работу Елизаветинский детский хоспис в Истре, созданный Региональной общественной организацией по социальной помощи нуждающимся «Божедомье».

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