|Сводка новостей от 30 августа 2019
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Священный Синод Русской Православной Церкви принял целый ряд кадровых решений
Протоиерей Николай Данилевич: Греческие иерархи не хотят обижать Константинополь, но и признать украинских раскольников не могут
Трезвенническое движение на Урале набирает силу
Этот день в Русской истории
В ПСТГУ прошла премьера нового фильма о прп. Гаврииле (Ургебадзе)
В Иркутске открылась выставка-форум «Радость Слова»
Священники из Германии примут участие в православном медиафоруме «Доброе слово»
Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и заместитель министра обороны России посетили воинские храмы Санкт-Петербурга
Открыт первый стационар Детского хосписа в Подмосковье
В Екатеринбурге состоялась торжественная встреча пояса святителя Иоанна Шанхайского
В праздник Успения Пресвятой Богородицы митрополит Казанский Феофан совершил великое освящение Успенского собора Свияжского монастыря