Русская линия
Сводка новостей от 30 августа 2019

Епископ Савва (Тутунов): Тысячи некогда прекрасных православных храмов стоят ныне в центре России и разрушаются
В Русской Православной Церкви надеются, что верующим удастся спасти хотя бы часть тех храмов, которые находятся в руинированном и аварийном состоянии…

Епископ Зеленоградский СавваМногие храмы в центральной России нуждаются в восстановлении или консервации, и Русская Православная Церковь намерена решать эту проблему, заявил заместитель Управляющего делами Московского Патриархата епископ Савва (Тутунов) по итогам Синода, сообщает РИА Новости.

По его словам, Синод в пятницу рассмотрел результаты совещания глав некоторых митрополий, прошедшего 15 августа 2019 года и посвященного проблеме консервации или восстановления, где это возможно, руинированных и аварийных храмов.

«Таких очень много, особенно в епархиях центральной России, где богатые помещики или купцы строили великолепные храмы в родных деревнях. А сегодня и деревень-то таких нет. Стоят руины Божьего храма, замечательного произведения архитектуры в чистом поле. Их хотя бы грамотно законсервировать, чтобы не пропали», — написал епископ Савва в своем Telegram-канале.

Владыка добавил, что есть аварийные храмы также в малых населенных пунктах и в городах, где их восстановление нередко востребовано. «Всего таких храмов тысячи. И надо разбираться, что к чему. Пока ещё рано что-либо конкретное говорить, обозначены лишь общие направления развития работы по этой теме. Горизонт работы в силу его объёма: плюс бесконечность», — отметил представитель Церкви.

Если к этому добавить, что для российских чиновников лучше, чтобы памятник архитектуры погиб под дождём и снегом, чем был законсервирован и защищён от непогоды без необходимых для этого согласований, то станет понятно, что работа это очень нелёгкая.

Сколько удастся спасти святынь при такой чиновничьей бюрократии, большой вопрос.

Русская линия

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Епископ Савва (Тутунов): Тысячи некогда прекрасных православных храмов стоят ныне в центре России и разрушаются
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