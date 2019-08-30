В Екатеринбурге состоялось заседание жюри конкурса «Здоровое село — территория трезвости», в ходе которого состоялось подведение итогов конкурса. В настоящее время жюри решило не оглашать имена победителей, однако уже сейчас организаторы конкурса отмечают, что он приносит свои положительные плоды, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Конкурс «Здоровое село — территория трезвости» проводит Екатеринбургская епархия совместно с правительством Свердловской области. С каждым годом количество участников конкурса увеличивается, в этом году в нём приняли участие 19 населенных пунктов Свердловской области. Трое победителей 13 сентября получат денежные сертификаты на общую сумму полтора миллиона рублей.

«В этом году удивила статистика — в регионе снижается количество употребляемого алкоголя, и как следствие, тоже согласно официальным данным, снижается количество преступлений, связанных с употреблением алкоголя», — рассказал руководитель Областного центра медицинской профилактики Григорий Панов.

Медики связывают это с активной деятельностью – общественно-государственного движения, созданного по инициативе Екатеринбургской епархии, «Попечительства о народной трезвости» и с тем, что люди всё чаще выбирают здоровый образ жизни.

Руководитель Отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии протоиерей Игорь Бачинин заявил, что попечение о трезвости является одной из важных задач государственной социальной политики. Он поблагодарил всех участников конкурса и выразил надежду, что совместная работа по утверждению трезвости будет продолжаться.

Сотрудница Отдела по утверждению трезвости Татьяна Жгутова обратила внимание на то, что положение о конкурсе будет дорабатываться, так как конкурс расширяется и нужно учитывать все нюансы.

«Поскольку всегда находятся сёла, в которых работа ведётся на достойном уровне, а призов на всех не хватает, принято решение давать не только основные призы, но и поощрительные, чтобы можно было особо отметить тех, кто при небольших ресурсах искренне, глубоко понял содержание этого конкурса и пытается его реализовать», — заявила она.

Участники конкурса отмечают, что самый важный его итог — это приобщение жителей к трезвости, которая является условием счастливой и благополучной жизни.

Русская линия