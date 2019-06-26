Священноначалие Русской Православной Церкви проявило принципиальность в вопросе сдачи итогового экзамена бакалавров в Московской духовной академии и из-за сговора некоторых студентов с одним из организаторов экзамена отменило все результаты, объявив о переэкзаменовке всего курса бакалавриата МДА, сообщает ТАСС.

Об обнаруженных нарушениях в своём канале в Telegram «Ректор МДА» сообщил ректор МДА архиепископ Верейский Амвросий. По его распоряжению была создана комиссия, проанализировавшая видеозаписи и протоколы итогового экзамена бакалавров и опросившая её участников.

«Комиссия выяснила, что имел место сговор студентов и сотрудника учебно-методического отдела, из-за чего накануне экзаменов учащиеся получили схему раскладки билетов. <…> Провинившиеся принесли искреннее покаяние, чему я был свидетелем. О ситуации доложено Святейшему Патриарху», — написал владыка.

Председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов подтвердил данную информацию и заявил, что виновные в случившемся будут строго наказаны, так как на кону стоит авторитет Московской духовной академии, которая является ведущим учебным заведением Русской Православной Церкви.

«Это [фальсификация] было выявлено во время итогового экзамена бакалавров. <…> Беспрецедентное решение, что весь курс сегодня пересдавал итоговый экзамен. <…> [Экзамен] ещё не завершился, поэтому рано что-то говорить об итогах переэкзаменовки всего курса бакалавриата, но что касается конкретных виновных и решений, которые по ним будут приняты, — то они выявлены, и необходимые и жёсткие санкции по отношению к ним будут иметь место несколько позднее», — рассказал отец Максим.

Он отметил, что Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осведомлён о ситуации. «Информация о том, что Святейший Патриарх Кирилл в курсе, соответствует действительности. <…> Думаю, что сама по себе мера, которая коснулась всех без исключения студентов бакалавриата, впредь отобьёт желание у кого бы то ни было, в том числе со стороны студентов, поддаваться на провокации со стороны недостойной и слабой части студенческого сообщества», — считает председатель Учебного комитета РПЦ.

Русская линия