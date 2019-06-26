Владимир Зеленский в отличие от своего предшественника на посту президента Украины не называл себя «президентом мира», тем не менее, с его приходом к власти с Донбасса начали поступать не только сводки о продолжающихся обстрелах, но и сообщения, дающие надежду на то, что на Донбассе, наконец, станет тихо.

Так, как сообщает РИА Новости, сегодня украинские военные начали отводить свои подразделения с одной из позиций перед контрольно-пропускным пунктом «Станица Луганская». «Всё происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны», — говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил в Facebook.

В свою очередь, Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики также начала отвод сил в районе Станицы Луганской.

«СММ ОБСЕ подтвердила запуск сигнальной ракеты и начало процесса разведения сил с нулевых позиций», — сообщил офицер представительства ЛНР в СЦКК Роман Иванов.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался.

Отвод войск от линии соприкосновения на Донбассе является одним из первых пунктов Минских соглашений. Однако, осуществить его при президентстве Петра Порошенко не удалось. Хотелось бы верить, что Владимир Зеленский сможет продвинуться на этом направлении значительно дальше.

Русская линия