На сайте Московской Патриархии опубликован проект документа, в котором говорится о неприкосновенности жизни человека с момента зачатия и аборте как убийстве…

Русская Православная Церковь опубликовала проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», в котором высказывается церковная точка зрения на тему абортов и необходимости защищать права нерожденных детей.

Данный проект направляется в епархии Русской Православной Церкви для получения отзывов, а также публикуется с целью дискуссии на официальном сайте Межсоборного присутствия, на интернет-портале «Приходы» (https://mnenie.prichod.ru) и в официальном блоге Межсоборного присутствия. Возможность оставлять свои комментарии предоставляется всем желающим, сообщает Патриархия.Ru.

Проект документа создан комиссией Межсоборного присутствия по вопросам богословия и богословского образования во исполнение поручения президиума Межсоборного присутствия от 17 июля 2017 года. Комментарии к проекту документа собираются аппаратом Межсоборного присутствия до 30 сентября сего года.

В документе отмечается, что с самого момента зачатия эмбрион является не просто оплодотворенным яйцом, а уникальным развивающимся человеческим существом с комбинацией генов, присущей только ему. В соответствии с этим эмбрион уже имеет полное право называться человеком.

В проекте подчеркивается отношение Церкви к аборту, который приравнивается к убийству вне зависимости от того, каким способом он осуществлялся, хирургическим или химическим, на ранней или поздней стадии. Также Церковь призывает государство гарантировать право медицинских работников на отказ в аборте по соображениям христианской совести.

В документе отмечается, что беременная женщина, добровольно изъявившая желание отказаться от аборта ценой собственной жизни (например, если у нее диагностирован рак или опухоль головного мозга), уподобляется христианским мученикам и страстотерпцам, испытывая страдания.

В проекте также говорится о том, что недопустимы научные эксперименты с эмбрионами и их замораживание.

Православная церковь считает, что фундаментальные права эмбриона как человеческой личности должны быть закреплены в законодательстве и власти должны прекратить финансировать аборты.

Русская линия