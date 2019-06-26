|Сводка новостей от 26 июня 2019
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Русская Православная Церковь вновь выступила против абортов
На кону оказался авторитет Московской духовной академии
Опрос о месте строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге состоится осенью
Денисенко вышел из «ПЦУ», «рукоположил» ещё двух архиереев и создал Синод УПЦ КП
На Донбассе появилась надежда на мир
Киевский суд выступил против Бандеры и Шухевича
Телеканал «Спас» запустил просветительские круизы по Волге
Этот день в Русской истории
В Москве представят книгу «Больничный священник»
В Арзамасе прошли торжества, посвященные чтимой иконе Божией Матери «Достойно есть» Новодевичьего Алексеевского монастыря
Православные верующие обошли Саров крестным ходом
Состоялась паломническая поездка митрополита Волоколамского Илариона в Грецию