В Серафимо-Знаменском женском скиту состоялось празднование годовщины со дня обретения мощей преподобноисповедницы Фамари (Марджановой)

23 июня 2019 года, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, в Серафимо-Знаменском женском скиту Московской епархии состоялось празднование годовщины со дня обретения мощей преподобноисповедницы Фамари (Марджановой), схиигумении, сообщает Синодальный отдел по монастырям и монашеству.

Утром был отслужен молебен с водосвятием и акафистом схиигумении Фамари. Богослужение совершили клирик скита иерей Андрей Гусев и настоятель храма вмч. Георгия Победоносца в Грузинах протоиерей Феодор Кречетов. Слаженный хор прихожан исполнил акафист празднуемой святой.

Затем Божественную литургию возглавил благочинный Домодедовского благочиния протоиерей Владислав Гусар в сослужении протоиерея Андрея Гусева, настоятеля храма вмч. Георгия Победоносца в Грузинах протоиерея Феодора Кречетова, клирика скита иерея Андрея Гусева.

В исполнении богослужебных песнопений приняла участие руководитель Регентско-певческих курсов Данилова ставропигиального мужского монастыря И.М. Воропаева.

За Литургией среди гостей присутствовали прямой наследник схиигумении Фамари по линии Коте Марджанишвили, множество грузин и русских. Преподобноисповедница Фамарь через молитву вновь объединила два народа в одну семью.

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