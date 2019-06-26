23−24 июня 2019 года в городе Арзамасе Нижегородской области прошли торжества по случаю празднования в честь иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть», сообщает сайт Нижегородской митрополии. Один из чтимых списков иконы находится в Арзамасе и является святыней возрождающегося Новодевичьего во имя Алексия, человека Божия, женского монастыря. Чудотворная икона «Достойно есть» была утрачена в 20-е годы ХХ века после закрытия обители, а в начале 2017 года обретена стараниями попечителей. Образ является одним из чтимых списков известной иконы, пребывающей на Святой Горе Афон.

23 июня икона была крестным ходом перенесена из церкви в честь Святого Духа, где она постоянно пребывает, в Воскресенский кафедральный собор. По прибытии святыни в храме было совершено всенощное бдение с акафистом Божией Матери. 24 июня в Воскресенском кафедральном соборе совершена Божественная литургия.

Богослужения возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Ему сослужили митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт, епископ Выксунский и Павловский Варнава, епископ Муромский и Вязниковский Нил, епископ Лысковский и Лукояновский Силуан, секретарь архиерейского совета Нижегородской митрополиипротоиерей Сергий Матвеев, ключарь кафедрального собора и благочинный Арзамаса протоиерей Игорь Медведев, настоятель Оранского монастыря в честь Владимирской иконы Божией Матери архимандрит Нектарий (Марченко), настоятель нижегородского Вознесенского Печерского монастыря архимандрит Тихон (Затёкин), настоятель нижегородской Благовещенской обители архимандрит Александр (Лукин), настоятель Успенского монастыря — Саровской пустыни игумен Никон (Ивашков), исполняющий обязанности наместника арзамасского Спасо-Преображенского монастыря игумен Феодосий (Какурин), благочинные округов, руководители отделов и другие клирики Нижегородской епархии.

На богослужении присутствовали мэр Арзамаса Александр Щелоков, председатель городской Думы Игорь Плотичкин, глава местного самоуправления Арзамасского района Виктор Миенков.

На богослужении вместе с многочисленными прихожанами молились настоятельница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря игумения Сергия (Конкова), настоятельница нижегородского Крестовоздвиженского монастыря игумения Филарета (Гажу), настоятельница Покровского монастыря (село Лукино Богородского района) игумения Гавриила (Суханова), настоятельница выксунского Иверского монастыря игумения Антония (Миронова), настоятельница Николаевского Георгиевского монастыря (село Абабково Павловского района) игумения Никона (Желякова), настоятельница арзамасского Николаевского монастыря игумения Филарета (Шевченко), настоятельница Дальне-Давыдовского монастыря игумения Руфина (Тарасенко), настоятельница Крестовоздвиженского монастыря (деревня Быдреевка Семеновского района) игумения Иулиания (Петрова), настоятельница архиерейского подворья арзамасского Новодевичьего Алексия, человека Божия, монастыря монахиня Феогноста (Гончарова), насельница Свято-Троицкого Островоезерского монастыря (город Ворсма Павловского района) монахиня Серафима (Беляева), настоятельница архиерейского подворья Мало-Пицкого монастыря во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» инокиня Филарета (Андрейко), педагоги и учащиеся Арзамасской православной гимназии имени святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

На богослужении пел сводный хор под руководством регента Киры Молевой. В его состав вошли хоры нижегородского Александро-Невского кафедрального собора и Воскресенского кафедрального собора Арзамаса. В храме находились волонтеры Нижегородской епархии, которые оказывали помощь в проведении торжеств.

После Литургии икона Пресвятой Богородицы «Достойно есть» была перенесена крестным ходом к месту своего постоянного пребывания — в церковь в честь Святого Духа. Хоругви во время крестного хода несли участники арзамасского военно-патриотического клуба «Горлица», представители арзамасского казачества, спортивно-патриотического клуба «Союз», слушатели школы трезвости города Арзамаса.

У церковной ограды к сонму архиереев обратилась монахиня Феогноста. Она поблагодарила главу Нижегородской митрополии за пастырское попечение об Алексеевской обители и преподнесла ему заздравную просфору, четки и икону святителя Спиридона Тримифунтского. Четки и просфоры получили и другие архипастыри.

Со словом к участникам крестного хода обратился митрополит Зиновий. Он отметил, что Господь явил особую милость городу Арзамасу, Нижегородской земле и всему христианскому миру, когда была обретена утерянная в годы революции святыня Алексеевского монастыря — чудотворный образ Царицы Небесной «Достойно есть». «Арзамас — город с глубокими православными традициями, — сказал глава Мордовской митрополии. — На протяжении веков тут было множество храмов, здесь жили благочестивые русские люди, для которых естественным было стремление к святости. Надеюсь, что беззакония начала XX века, унесшие множество святынь, никогда не повторяться. Пусть мир и стремление к святости всегда будут в сердцах русских людей».

Затем к собравшимся обратился митрополит Ферапонт. Он поблагодарил главу Нижегородской митрополии за приглашение принять участие в арзамасских торжествах, за радость помолиться перед чудотворным образом Божией Матери «Достойно есть». «Я желаю всем крепости в духовных трудах, в нашем малом духовном подвиге, — сказал костромской архипастырь, — чтобы Царица Небесная, видя наши старания, не оставила нас милостью и всегда простирала над нами Свой Покров».

К арзамасцам и гостям города обратился управляющий Нижегородской епархией. Он рассказал об истории чудотворной иконы Божией Матери «Достойно есть» — святыни Алексеевского монастыря, ее утраты в годы богоборчества и обретения несколько назад. «Мы имеем заботу о возрождении Алексеевской обители, — сказал митрополит Георгий, — и когда мы начали эту деятельность, в Арзамас вернулась святыня разоренной когда-то обители. Возвращение утраченной святыни в возрождающийся монастырь свидетельствует о милости Божией и особом участии Пресвятой Богородицы в восстановлении монашеской жизни. Но важно созидать не только здания, но и души человеческие. Поэтому сейчас так важна соборная молитва, чтобы Покров Пресвятой Богородицы постоянно пребывал с нами, чтобы соборно возрождать веру Христову на Русской земле».

Владыка Георгий поблагодарил архипастырей за участие в торжествах. Все участники крестного хода получили небольшие иконы Пресвятой Богородицы «Достойно есть».

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