Окружной административный суд Киева удовлетворил иски городской общественности и отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов столицы Украины в честь лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича, сообщает РИА Новости.

Киевский городской совет в 2016 году переименовал Московский проспект в честь Бандеры, в 2017 году проспект, названный в честь генерала Ватутина, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождение Киева, — в честь Шухевича.

После этого в суд было подано два иска от общественных организаций к Киевскому горсовету по обжалованию переименования. Однако, пока у власти находился Пётр Порошенко, а в украинском правительстве преобладали националисты, данный вопрос никак не решался.

Однако, с провалом Порошенко и его команды на выборах, ситуация на Украине стала меняться. И хотя украинские националисты и мэр Киева Кличко уже пообещали обжаловать решение Окружного суда, тем не менее, данное судебное постановление является символом того, что время националистов на Украине подходит к концу.

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