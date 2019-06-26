Русская линия
Сводка новостей от 26 июня 2019

Киевский суд выступил против Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил переименование Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в честь Бандеры и Шухевича…

Окружной административный суд г. КиеваОкружной административный суд Киева удовлетворил иски городской общественности и отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов столицы Украины в честь лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича, сообщает РИА Новости.

Киевский городской совет в 2016 году переименовал Московский проспект в честь Бандеры, в 2017 году проспект, названный в честь генерала Ватутина, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт в ходе битвы за Днепр и освобождение Киева, — в честь Шухевича.

После этого в суд было подано два иска от общественных организаций к Киевскому горсовету по обжалованию переименования. Однако, пока у власти находился Пётр Порошенко, а в украинском правительстве преобладали националисты, данный вопрос никак не решался.

Однако, с провалом Порошенко и его команды на выборах, ситуация на Украине стала меняться. И хотя украинские националисты и мэр Киева Кличко уже пообещали обжаловать решение Окружного суда, тем не менее, данное судебное постановление является символом того, что время националистов на Украине подходит к концу.

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Киевский суд выступил против Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил переименование Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в честь Бандеры и Шухевича...

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