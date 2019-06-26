23 июня Православная Церковь отмечала Собор всех святых. Этот день стал престольным праздником Всехсвятского храма в Сарове — первого из восстановленных в городе церквей. По этому торжественному случаю было решено организовать общегородской крестный ход, сообщает сайт Нижегородской епархии.

Перед тем, как процессия отправилась по улицам Сарова, в храме Всех Святых было совершено соборное богослужение. Божественную литургию возглавил благочинный Саровского округа протоиерей Александр Долбунов.

В шествии приняли участие клирики Саровского благочиния Нижегородской епархии протоиерей Александр Брюховец, протоиерей Александр Сухоткин, протоиерей Владимир Кузнецов, иерей Максим Поздов и иерей Алексий Шестаков. Традиционно участники крестного хода несли хоругви и две большие иконы — преподобного Серафима и Божией Матери «Скоропослушница». Верующие читали акафисты Божией Матери и святым, в честь которых освящены саровские храмы. Также звучали тропари и величания наиболее почитаемым подвижникам и народные канты. Молящиеся призывали Божие благословение на нашу страну, город и свои семьи.

В этот раз в шествии участвовало множество детей — от грудничков до подростков, которых когда-то родители точно так же везли в колясках. Уже выросло поколение молодых саровчан, которые участвуют в церковной жизни и с радостью ежегодно идут крестным городом вокруг города.

Погода выдалась очень жаркая, поэтому в местах остановок священнослужители кропили народ освященной водой. Кто-то решил подключиться к праздничной процессии, а другие изъявили желание проявить заботу о ее участниках: возле храмов крестоходцев ожидали холодные напитки и угощение, а жители улицы Садовой по традиции накрыли столы, полные яств.

В праздник всех святых каждый был именинником, и людей переполняла радость, которая еще долго будет согревать души участников крестного хода. Прихожане разных храмов вновь почувствовали себя одной большой православной семьей.

Русская линия