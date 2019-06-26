Главной целью «Киевского патриархата», судя по всему, теперь станет возвращение храмов, которые находятся в составе «ПЦУ»…

Украинские раскольники, бросившиеся после получения Томоса от Фанара захватывать храмы Украинской Православной Церкви, похоже, вскоре могут сами испытать на себе то, что испытали верующие канонической Церкви, когда у них силой забирали их святыни. В этом смысле на Украине сбывается духовный закон «что посеешь, то и пожнёшь».

Лже-патриарх Филарет Денисенко, который сначала предал каноническую Церковь и многие годы упорно взращивал в составе «Киевского патриархата» почти всех «архиереев ПЦУ», в полной мере ощутил на себе, что такое предательство, поскольку из всех «рукоположенных» им «епископов» с ним остались лишь двое.

Но и предавшие его ученики в ближайшие годы не будут иметь покоя. Об этом позаботится сам Денисенко, который в ближайшие годы станет для них настоящей занозой и злейшим врагом.

Денисенко уже провёл Поместный собор и рукоположил двух новых архиереев. 25 июня 2019 года во время пресс-конференции в своей резиденции, глава «Киевского патриархата» объявил о возобновлении деятельности «Синода» УПЦ КП: «Синод есть .. в него входят все архиереи, которые есть в Киевском патриархате. Пятеро».

На замечание журналиста о том, что согласно уставу УПЦ КП в «Синоде» должно быть 12 архиереев, Филарет заверил, «что будет и 12 и даже больше». Когда планируется «хиротония» следующих «епископов» Филарет не уточнил, сообщает СПЖ.

Кроме того, глава Киевского патриархата Филарет подчеркнул, что УПЦ КП — это независимая, в том числе и от «ПЦУ», церковь. Также «патриарх» Киевский заявил, что «от этой так называемой ПЦУ мы отмежевываемся, их постановления нас не касаются».

При этом главной целью «Киевского патриархата» на годы вперед, судя по всему, станет возвращение тех храмов, которые успели перерегистрироваться и войти в состав «ПЦУ». Так что представителям «ПЦУ» теперь будет явно не до захвата храмов канонической УПЦ, им бы сохранить то, что у них есть.

Так, по словам Денисенко, «так называемая Православная Церковь Украины начала рейдерские атаки и захватывает наши храмы». «Патриарх» Киевский утверждает, что ПЦУ уже захватила Свято-Феодосиевский монастырь в Киеве и храм Пирогощи. На очереди, как утверждает Филарет, «захват Владимирского собора».

Такие действия «ПЦУ» вынудили Денисенко обратиться к государственным органам власти, чтобы они «защитили права и свободы верующих „Киевского патриархата“, защитили нас от рейдерских захватов». В то же время, говорит глава УПЦ КП, «если наша власть не будет нас защищать, то мы будем обращаться к европейской общественности».

При этом Денисенко отметил, что пока не собирается «обращаться в суд, потому суды у нас продажные и там могут защитить ложь, а правду могут наказать».

Русская линия