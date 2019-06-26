Рабочая группа по подготовке опроса рекомендовала включить в список мест для голосования лишь три площадки…

Рабочая группа по подготовке опроса о месте строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге на заседании в среду оставила всего три площадки в списке для голосования, сообщает Интерфакс.

По словам председатель Городской думы Игоря Володина, речь идёт об участке неработающего Приборостроительного завода, пустыре на перекрестке Белинского-Фурманова и земле на месте снесённой телебашни.

Таким образом, участники рабочей группы в ходе заседания проголосовали за исключение из предложенного главным архитектором города списка из пяти площадок участка на улице Татищева и места за Макаровским мостом.

Вместе с тем первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик заявил на заседании, что с инвесторами согласованы лишь две площадки, которые предлагала горадминистрация: территория неработающего Приборостроительного завода и пустырь на перекрестке Белинского-Фурманова.

«Коллеги, я ещё раз говорю: с инвесторами согласованы эти две площадки, остальные площадки имеют свои существенные минусы», — добавил Ковальчик.

В свою очередь, председатель Гордумы пояснил, что рабочая группа не может утверждать список площадок, которые войдут в опросный лист.

«Рабочая группа не правомочна принимать решение по утверждению площадок, потому что решение принимается Думой. Мы на рабочей группе примем решение и уже потом на Думе утвердим. Первая дума у нас состоится 10 сентября», — заявил Володин.

«Либо в конце сентября, либо в начале октября проведем опрос», — добавил депутат.

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