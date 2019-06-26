Русская линия
Сводка новостей от 26 июня 2019

Состоялась паломническая поездка митрополита Волоколамского Илариона в Грецию

23 июня 2019 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион прибыл в Грецию для совершения паломничества по местам проповеди апостола Павла, приуроченного к проведению в епархиях Элладской Православной Церкви традиционных памятных мероприятий в честь этого святого, сообщает служба коммуникаций ОВЦС. Митрополита Илариона в поездке сопровождают секретарь ОВЦС по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук, сотрудник Отдела внешних церковных связей иеромонах Григорий (Соколов) и иподиакон В. Ли.

24 июня председатель ОВЦС посетил Коринфскую митрополию, где в сопровождении митрополита Коринфского Дионисия побывал на руинах древнего Коринфа, ознакомился с местами, связанными с пребыванием в этом городе апостола Павла, осмотрел памятники раннехристианского и византийского периодов. Паломники также посетили кафедральный храм города и затем были приняты в здании митрополии митрополитом Дионисием, который рассказал гостям об истории своей епархии и о современном состоянии церковной жизни в ней.

В тот же день митрополит Иларион посетил Пирейскую митрополию, где был принят митрополитом Пирейским Серафимом. Гости осмотрели морской храм святителя Николая и кафедральный Троицкий собор, поклонились частице мощей святителя Нектария Эгинского.

Вместе с митрополитом Серафимом председатель ОВЦС посетил русское кладбище в Пирее. В часовне в честь святой равноапостольной княгини Ольги в присутствии настоятеля Свято-Троицкого храма в Афинах протоиерея Александра Носевича, сотрудников Посольства России в Греции и представителей русскоязычной общины владыка Иларион совершил заупокойную литию по погребенным на этом месте российским соотечественникам.

Русская линия

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