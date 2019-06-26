Русская линия
Сводка новостей от 26 июня 2019

В Москве представят книгу «Больничный священник»

Презентация книги епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона (Шатова) «Больничный священник» пройдет в Москве 27 июня. Книга впервые была представлена в электронном формате в декабре прошлого года. Ее ограниченный тираж был распространен среди священников, работающих в больнице. Теперь же издание доступно широкой публике — книга вышла в издательстве «Никея», сообщает портал Милосердие.Ru.

В книге председателя Синодального отдела по благотворительности РПЦ обобщен многолетний опыт больничного служения. Также там собраны личные наблюдения и мысли автора о возможностях помощи священника страдающим от болезней, даны подробные рекомендации для священников, их помощников и волонтеров о том, с чего начать служение в больнице.

«Эта книга — хорошо ли, плохо ли она получилась — является для меня неким итогом многих лет моей жизни, посвященных больнице, — говорит епископ Пантелеимон. — Когда-то работа санитаром в больнице помогла моему приходу к Богу. В молодости, когда я во всем разочаровался и разуверился, потерял самый смысл дальнейшей жизни, мне пришла мысль, что помогать в больнице болеющим детям — это нужно и хорошо. Работать в детскую больницу меня не взяли, направили во взрослую, и там я проработал санитаром приемного отделения почти три года. <…> Теперь я понимаю, что мысль пойти работать в больницу была от Бога. Он призвал меня к Себе через соучастие в боли других людей».

Презентация книги с участием ее автора епископа Пантелеимона состоится 27 июня в 18:00 в Соборной палате ПСТГУ по адресу: Москва, Лихов переулок, д. 6.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Русская Православная Церковь вновь выступила против абортов
На сайте Московской Патриархии опубликован проект документа, в котором говорится о неприкосновенности жизни человека с момента зачатия и аборте как убийстве...

На кону оказался авторитет Московской духовной академии
Студенты целого курса МДА вынуждены были пересдать итоговый экзамен из-за обнаруженного сговора некоторых студентов с одним из организаторов экзамена...

Опрос о месте строительства собора святой Екатерины в Екатеринбурге состоится осенью
Рабочая группа по подготовке опроса рекомендовала включить в список мест для голосования лишь три площадки...

Денисенко вышел из «ПЦУ», «рукоположил» ещё двух архиереев и создал Синод УПЦ КП
Главной целью «Киевского патриархата», судя по всему, теперь станет возвращение храмов, которые находятся в составе «ПЦУ»...

На Донбассе появилась надежда на мир
Вооружённые силы Украины и полиция ЛНР начали отводить свои подразделения в районе Станицы Луганской...

Киевский суд выступил против Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил переименование Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в честь Бандеры и Шухевича...

Телеканал «Спас» запустил просветительские круизы по Волге
Вместе со знаковыми историческими и культурными достопримечательностями туристы будут посещать православные святыни...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память русских летчиков — героев Великой Отечественной войны А.С.Маслова и Н.Ф.Гастелло...

В Москве представят книгу «Больничный священник»

В Арзамасе прошли торжества, посвященные чтимой иконе Божией Матери «Достойно есть» Новодевичьего Алексеевского монастыря

Православные верующие обошли Саров крестным ходом

Состоялась паломническая поездка митрополита Волоколамского Илариона в Грецию

В Серафимо-Знаменском женском скиту состоялось празднование годовщины со дня обретения мощей преподобноисповедницы Фамари (Марджановой)

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика