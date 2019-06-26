Презентация книги епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона (Шатова) «Больничный священник» пройдет в Москве 27 июня. Книга впервые была представлена в электронном формате в декабре прошлого года. Ее ограниченный тираж был распространен среди священников, работающих в больнице. Теперь же издание доступно широкой публике — книга вышла в издательстве «Никея», сообщает портал Милосердие.Ru.

В книге председателя Синодального отдела по благотворительности РПЦ обобщен многолетний опыт больничного служения. Также там собраны личные наблюдения и мысли автора о возможностях помощи священника страдающим от болезней, даны подробные рекомендации для священников, их помощников и волонтеров о том, с чего начать служение в больнице.

«Эта книга — хорошо ли, плохо ли она получилась — является для меня неким итогом многих лет моей жизни, посвященных больнице, — говорит епископ Пантелеимон. — Когда-то работа санитаром в больнице помогла моему приходу к Богу. В молодости, когда я во всем разочаровался и разуверился, потерял самый смысл дальнейшей жизни, мне пришла мысль, что помогать в больнице болеющим детям — это нужно и хорошо. Работать в детскую больницу меня не взяли, направили во взрослую, и там я проработал санитаром приемного отделения почти три года. <…> Теперь я понимаю, что мысль пойти работать в больницу была от Бога. Он призвал меня к Себе через соучастие в боли других людей».

Презентация книги с участием ее автора епископа Пантелеимона состоится 27 июня в 18:00 в Соборной палате ПСТГУ по адресу: Москва, Лихов переулок, д. 6.

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