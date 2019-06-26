Круизный оператор «Мостурфлот» и телеканал «Спас» запускают совместный проект — просветительские круизы по Волге. В июле 2019 года любители речных путешествий вместе с командой телеканала отправятся в путешествие, в ходе которого ознакомятся с древнерусскими святынями. Об этом сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Два тематических круиза появились в новом навигационном сезоне «Мостурфлота»: список популярных маршрутов по городам Золотого кольца дополнили духовно-просветительские туры, знакомящие с историей России, неразрывно связанной с православной верой.

«Это не традиционные круизы для паломников, их можно назвать просветительскими путешествиями. На маршрутах — а это остановки в Угличе, Ярославле, Плесе, Костроме и других древних русских городах — туристы чаще всего посещают монастыри и храмы. Я уверена, что наши любознательные, начитанные туристы, отличающиеся активной жизненной позицией, с интересом отнесутся к возможности получить ответы на вопросы, волнующие людей на протяжении веков», — рассказала заместительница генерального директора компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова.

Помимо насыщенной экскурсионной программы, участников круизов ждет встреча с командой телеканала «Спас». Гостями первого речного путешествия станут генеральный директор канала Борис Корчевников, телеведущая Вероника Иващенко и настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин. Во время круиза на борту теплохода пройдут съемки одной из самых популярных программ канала «Прямая линия. Ответ священника».

«Сама атмосфера путешествия по великой русской реке, по святыням на ее берегах, располагает к особому размышлению. К этому же располагает и программа „Прямая линия. Ответ священника“, проект, в котором люди ежедневно в течение нескольких лет получают ответы на самые главные вопросы. Во время путешествия мы выходим за рамки эфира, чтобы не ограничивать разговор привычным хронометражем программы. Чтобы участники тура смогли извлечь не только его образовательную составляющую, но и то, ради чего, собственно, святые места в свое время и создавались, — ради жизни духа, который помогут разглядеть и ведущие программы „Ответ священника“. В сочетании с насыщенной экскурсионной программой круиза, мне кажется, должно получиться невероятно интересное путешествие», — считает Борис Корчевников.

Первый тематический круиз пройдет с 12 по 18 июля. Вместе со знаковыми историческими и культурными достопримечательностями туристы посетят такие православные святыни, как Богоявленский и Воскресенский монастыри в Угличе, Спасо-Преображенский и Введенский Толгский монастыри в Ярославле, Успенский собор, храм святой Варвары и Воскресенскую деревянную церковь в Плесе, Успенскую Тетеринскую женскую пустынь в Костромской области, Екатерининский, Отроч Успенский и Христорождественский монастыри в Твери и другие достопримечательности.

В августе в рамках проекта пройдет четырехдневный круиз с укороченной экскурсионной программой (Москва — Углич — Мышкин — Тверь — Москва).

Информация о маршрутах, программе и покупке специальных круизов опубликована на сайте телеканала «Спас».

Русская линия