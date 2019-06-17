Русская линия
Сводка новостей от 17 июня 2019

В Пхеньяне отметили праздник Святой Троицы

16 июня 2019 года, в праздник Святой Троицы (Пятидесятницы), в Троицком храме в столице Корейской Народно-Демократической Республики отметили престольный праздник, сообщает служба коммуникации ОВЦС. Богослужение возглавил архиепископ Корейский Феофан; владыке сослужили настоятель Троицкого храма Пхеньяна священник Феодор Ким, клирик Владивостокской епархии иерей Георгий Пынтя, клирик храма Святой Троицы в Пхеньяне иерей Владимир Чжан, клирик Кызыльской епархии протодиакон Алексий Паршуков и клирик пхеньянского храма диакон Павел Пак.

На богослужении присутствовали члены Православного комитета КНДР, временный поверенный в делах Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике А.С. Востриков, сотрудник Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Д.И. Петровский, соотечественники, а также граждане Румынии.

Многие из собравшихся в храме приобщились Святых Христовых Таин.

После Божественной литургии были прочитаны коленопреклонные молитвы и совершен крестный ход.

Архиепископ Феофан тепло поздравил собравшихся с днем Святой Троицы и призвал всех и в дальнейшем активно участвовать в приходской жизни. Общение с прихожанами продолжилось за чаепитием, после которого состоялась рабочая беседа архиепископа Корейского Феофана с председателем Православного комитета КНДР Виктором Ю Ён Нёном.

В тот же день делегация Русской Православной Церкви возложила цветы к монументу освобождения Кореи — памятнику советских воинов на горе Моранбон. У поклонного креста на кладбище советских граждан в районе Садон архиепископ Корейский Феофан совершил заупокойную литию по почившим соотечественникам.

Затем архиепископ Феофан и сопровождающие его члены делегации Русской Православной Церкви посетили дипломатическое представительство Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике.

Архиепископ Корейский Феофан возложил цветы к памятной доске, посвященной Герою России А.Г. Карлову, — Чрезвычайному и Полномочному послу РФ в КНДР в 2001—2006 годах.

Архиепископ Корейский Феофан прибыл в Пхеньян 14 июня с.г. В аэропорту Сунан столицы Корейской Народно-Демократической Республики иерарха встречали председатель Православного комитета КНДР Виктор Ю Ён Нён, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике А.И. Мацегора, настоятель Троицкого храма в Пхеньяне священник Феодор Ким, дипломаты Посольства России в Пхеньяне и клирики пхеньянского храма. В поездке в Северную Корею архиепископа Феофана сопровождают сотрудник ОВЦС Д.И. Петровский и клирик Кызыльской епархии диакон Алексий Паршуков.

Русская линия

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