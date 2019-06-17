13 июня 2019 года в Московской духовной академии прошла национальная научная конференция «История Церкви: факт и мысль». Подготовкой и проведением конференции по благословению ректора архиепископа Верейского Амвросия занималась кафедра Церковной истории. Мероприятие было приурочено к 15-летию образования кафедры, сообщает пресс-служба МДА.

Вниманию участников конференции исследователями истории Церкви были представлены 23 доклада. Работа форума проходила в рамках пленарного заседания и двух тематических секций.

Конференция началась с пленарного заседания в Елизаветинском зале музея МДА, открывшегося докладом заведующего кафедрой Церковной истории профессора А.К. Светозарского «Архиепископ Варнава (Накропин): неожиданная апология». Докладчик рассказал об основных событиях биографии архиепископа и проанализировал неизвестный исследователям труд заведующего библиотекой МДА (1956−1969 гг.) В.М. Волкова «Необыкновенный архиерей. Биографический очерк». Данный труд представляет собой жизнеописание архиепископа Варнавы на основе сведений периодических изданий («Тобольские епархиальные ведомости», «Колокол», «Церковный вестник») и личных впечатлений.

Затем слово было предоставлено директору Центра национального историко-культурного наследия Государственного академического университета гуманитарных наук протоиерею Александру Абрамову. Отец Александр выступил с докладом «Историческая политика: опыт зарубежных стран». В докладе был рассмотрены попытки правительств таких стран как Германия, Франция, Испания, Польша и Украина, пытавшихся влиять на восприятие прошлого, интерпретацию исторических событий и работу ученых-историков. Элементами такого влияния отец Александр назвал законодательные акты, создание институтов национальной памяти, смену названий (городов, улиц), процедуры коммеморации, строительство и разрушение мемориалов, образовательные программы, особые фильтры при доступе к архивам, комиссии по установлению истины, символические жесты и создание продуктов массовой культуры.

Следующим докладчиком стала директор музея и исследовательского центра «Советский Союз: вера и люди» К.А. Толоконникова. Она представила сообщение «Музей „Советский Союз: вера и люди“. Что, как и зачем мы собираем», в котором рассказала об истории создания музея, процессе и методах пополнения фондов, о типичных и уникальных экспонатах, а также значении источников личного происхождения для понимания прошлого и формирования облика эпохи.

Завершилось пленарное заседание выступлением священника Константина Кириченко на тему «Антирелигиозная частушка в периодической печати 1920-х годов». Отец Константин подчеркнул важное пропагандистское значение печатной информации вообще и частушки в частности в деле антирелигиозной пропаганды. В докладе было проанализировано функциональное значение частушки, а также названы основные тематические направления антирелигиозной частушки. Для подрыва авторитета Церкви и духовенства в указанном фольклорном жанре наиболее часто использовались темы критики самодержавия и связанного с ним духовенства, бракосочетания, вскрытия мощей, отношения к иконам и эротическая тематика.

После перерыва работа конференции продолжилась в секциях «История образования» и «Актуальные исследования по истории Церкви».

На первой секции «История образования», проходившей в Малом актовом зале МДА, прозвучали доклады доцента священника Иоанна Кечкина, преподавателя К.А. Черепенникова, К.А. Муренца и В.А. Ступина, посвященные истории Московской духовной академии. Доцент Г. Е. Колыванов рассказал о попытках сохранения духовного образования после Октябрьской революции. О зарождении и развитии православного духовного образования в США рассказал преподаватель священник Илья Письменюк. Д.А. Объещик представил доклад о первоначальном народном училище в Троице-Сергиевой лавре. Выступления священника Димитрия Ларионова и А.А. Макущенко были посвящены различным аспектам духовного образования в провинции.

Вторая секция конференции «Актуальные исследования по истории Церкви» проходила в аудитории № 311 учебного корпуса МДА, где развернута экспозиция предметов религиозного быта советской эпохи. Армянской церковной истории были посвящены доклады преподавателя иеродиакона Георгия (Рамазяна) и А.А. Григоряна. О реализации педагогических идей Н.И. Ильминского сделал доклад иеромонах Иона (Черкасов). Вопросам воспитательной и образовательной тематики было уделено внимание в выступлениях аспирантов кафедры священника Владислава Дзюбинского и Г. С. Вельчева. Методологии поиска нарративных источников по истории Церкви был посвящен доклад священника Павла Ефремова. Проблематика материального обеспечения монастырей Вологодско-Белозерского края в XV—XVI вв. затрагивалась в докладе К.А. Мерзлякова. О значении книги иерея Сергия Мансурова «Очерки из истории Церкви» рассуждал студент отделения заочного обучения магистратуры священник Михаил Геронимус. О воззвании Отдела «О преподавании Закона Божия» Поместного Собора 1917−1918 гг. к интеллигенции рассказал студент магистратуры В.И. Пшибышевский. Н.Д. Шихер представила доклад «Осмысление прав человека сквозь призму религии».

Доклады вызвали интерес и отклик участников конференции.

Русская линия