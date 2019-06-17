Сегодня Русская Православная Церковь отмечает день Святого Духа…
Сегодня Русская Православная Церковь отмечает праздник Святого Духа, который также называют «Духов день». Духов день наступает на пятьдесят первый день после Пасхи, то есть в первый понедельник после праздника Святой Троицы и является особым церковным праздником в честь третьего Лица Троицы — Святого Духа, почитаемого наравне с Богом-Отцом и Богом-Сыном.
В этот день вспоминается основание Церкви Христовой на земле. После того как Дух Святой сошел на апостолов в виде языков пламени, они обрели «дар языков», получив возможность проповедовать веру Христову по всему миру. Апостолы начали свидетельствовать об Иисусе как воскресшем Христе, Царе и Господе. Ученики Христовы обратились к жителям Иерусалима с первой проповедью, и первые последователи Господа и Спасителя стали членами Церкви Христовой.
В богослужении праздника сошествие Святого Духа отмечается вместе с явлением людям Святой Троицы, потому что в пришествии Духа к людям проявляется полнота Божества, Его самооткровение и самоотдача Своему творению.
В православном Предании Пятидесятница часто называется Троицей, и даже в центр храма в этот день выносится икона Святой Троицы, в виде трех ангелов, явившихся праотцу Аврааму. Каноническая же икона сошествия Святого Духа изображает огненные языки над двенадцатью апостолами, которые восседают в единстве, окружая символический образ «космоса"-мира. Это и есть первый образ апостольской Церкви.
На богослужении в день Пятидесятницы в первый раз после Пасхи пелись молитвы «Царю Небесный» и «Видехом Свет Истинный», призывая Святого Духа «приити и вселитися в ны». На Великой Вечерне читались молитвы, во время которых верующие, в первый раз после Пасхи, преклонили колена. В этот праздник храмы украшаются цветами и летней зеленью в знак того, что Дух Божий приходит как «жизни Податель», чтобы обновить всю тварь.
До 1918 года День Святого Духа наряду с другими двунадесятыми праздниками был в России неприсутственным (выходным) днём.