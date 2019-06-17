14 июня 2019 года в Омске состоялось открытие епархиального центра гуманитарной помощи многодетным, малоимущим, матерям-одиночкам, а также пенсионерам, инвалидам, погорельцам и беженцам, сообщает Патриархия.ru. Центр освятил митрополит Омский и Таврический Владимир.

На торжественном открытии присутствовали заместитель министра труда и социального развития Омской области Олег Проскурин, духовенство города, социальные работники и первые постояльцы.

Центр создан по благословению главы Омской митрополии в рамках деятельности социального комплекса Серафимо-Вырицкой обители милосердия на епархиальные средства при поддержке грантового конкурса Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.

Центр будет оказывать подопечным продуктовую (продуктовые наборы и «народные обеды») и вещевую (одежда, обувь, предметы гигиены, средства по уходу, игрушки и др.) помощь, также будут предоставляться бесплатные консультации юристов и психологов. При центре будут работать кабинет первичных обращений зависимых и созависимых (нарко-, алкозависимых и их родственников), а также медицинский кабинет.

На первом этапе помощь ежемесячно смогут получать около 50 семей. В ближайшее время станет возможным проживание в центре одиноких матерей с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию. В центре смогут единовременно проживать четыре мамы.

После освящения митрополит Владимир обратился к присутствующим: «Когда я впервые посетил этот дом в 2012 году, он был в плохом состоянии, а сейчас приведен в порядок, сделан хороший ремонт. И теперь всякий нуждающийся сможет получить здесь помощь. Важно не забывать, что в трудную жизненную ситуацию может попасть любой из нас. Самое главное, что заповедовал нам Христос: делать окружающим нас добро, всем помогать, тогда и Господь будет посреди нас».

По благословению митрополита Владимира во всех храмах Омской епархии для центра принимается любая помощь: в виде нескоропортящихся продуктов питания (крупы, макаронные изделия, мука, сахар, растительное масло), средств гигиены и одежды. Помощь принимается и по адресу центра: г. Омск, ул. Куйбышева, 10 (на пересечении улиц Куйбышева и Мичурина, напротив храма в честь святой великомученицы Параскевы Пятницы).

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