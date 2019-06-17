В Нижнем Новгороде состоялось заседание оргкомитета по проведению дней памяти преподобного Серафима Саровского и Макария Желтоводского и Унженского

14 июня 2019 года в Нижнем Новгороде в здании Правительства Нижегородской области в кремле состоялось заседание организационного комитета по проведению дней памяти преподобных Серафима Саровского (1 августа) и Макария Желтоводского и Унженского (7 августа), сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии. В мероприятии участвовал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и представители областного правительства.

На заседании обсудили вопросы размещения паломников, работы палаточного городка в Дивееве, обеспечения безопасности. В начале июля стартует подготовка площадки для палаточного городка, который примет 4 тысячи паломников. Будут оборудованы палатки для проживания, полевые кухни, столовые и медпункты, установлены общественные туалеты, душевые кабины, умывальники и контейнеры для мусора, розетки для зарядки сотовых телефонов. В лагере предусмотрено дежурство аварийно-спасательной службы, пожарной охраны, подвижного пункта управления МЧС.

Для помощи в обеспечении жизнедеятельности лагеря будут привлечены добровольцы из регионального отделения организации «Молодая гвардия Единой России» и волонтеры Нижегородской епархии.

Ранее Правительство России поддержало предложения региона по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров». Соответствующее распоряжение Правительства РФ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, всего в перечне более 50 мероприятий. В основном это строительство дорог, развитие коммунальной инфраструктуры, благоустройство. Задача регионального правительства — создать условия для качественных перемен в муниципалитетах — участниках кластера. Эти перемены должны почувствовать как туристы, так и жители.

Масштабное празднование состоится в Нижегородской области в конце июля — начале августа. Дни Серафима Саровского пройдут 31 июля и 1 августа в городе Сарове и селе Дивеево. Кроме того, в Дивееве на площадке рядом с палаточным городком традиционно будет работать форум православной молодежи «Радость моя». Дни памяти преподобного Макария Желтоводского и Унженского состоятся 6−7 августа в Макарьевском монастыре.

Русская линия