Русская линия
Сводка новостей от 17 июня 2019

В Нижнем Новгороде состоялось заседание оргкомитета по проведению дней памяти преподобного Серафима Саровского и Макария Желтоводского и Унженского

14 июня 2019 года в Нижнем Новгороде в здании Правительства Нижегородской области в кремле состоялось заседание организационного комитета по проведению дней памяти преподобных Серафима Саровского (1 августа) и Макария Желтоводского и Унженского (7 августа), сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии. В мероприятии участвовал митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и представители областного правительства.

На заседании обсудили вопросы размещения паломников, работы палаточного городка в Дивееве, обеспечения безопасности. В начале июля стартует подготовка площадки для палаточного городка, который примет 4 тысячи паломников. Будут оборудованы палатки для проживания, полевые кухни, столовые и медпункты, установлены общественные туалеты, душевые кабины, умывальники и контейнеры для мусора, розетки для зарядки сотовых телефонов. В лагере предусмотрено дежурство аварийно-спасательной службы, пожарной охраны, подвижного пункта управления МЧС.

Для помощи в обеспечении жизнедеятельности лагеря будут привлечены добровольцы из регионального отделения организации «Молодая гвардия Единой России» и волонтеры Нижегородской епархии.

Ранее Правительство России поддержало предложения региона по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров». Соответствующее распоряжение Правительства РФ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, всего в перечне более 50 мероприятий. В основном это строительство дорог, развитие коммунальной инфраструктуры, благоустройство. Задача регионального правительства — создать условия для качественных перемен в муниципалитетах — участниках кластера. Эти перемены должны почувствовать как туристы, так и жители.

Масштабное празднование состоится в Нижегородской области в конце июля — начале августа. Дни Серафима Саровского пройдут 31 июля и 1 августа в городе Сарове и селе Дивеево. Кроме того, в Дивееве на площадке рядом с палаточным городком традиционно будет работать форум православной молодежи «Радость моя». Дни памяти преподобного Макария Желтоводского и Унженского состоятся 6−7 августа в Макарьевском монастыре.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

«Царю Небесный, Утешителю, Душе истины..»
Сегодня Русская Православная Церковь отмечает день Святого Духа...

Митрополит Екатеринбургский Кирилл: У нас не осталось щёк, которые мы ещё не подставляли под удар. Но и на сей раз мы уступаем протестующим и предаёмся в руки Божие
Екатеринбургская епархия официально отказалась строить собор святой Екатерины в сквере у Театра драмы...

Вадим Новинский: Первое, что необходимо сделать — это остановить войну на Донбассе. Второе — наладить добрососедские отношения с Россией
Глава фракции Оппозиционного блока Украины озвучил план действий, с которым украинская оппозиция пойдёт на парламентские выборы...

Патриарх Александрийский Феодор надеется, что ситуацию на Украине удастся разрешить при помощи переговоров
Глава Александрийского Патриархата сообщил, что Архиепископ Кипрский Хризостом намерен организовать встречу Патриархов Варфоломея и Кирилла...

Плахотнюк бежал из Молдавии
Молдавский олигарх, который фактически руководил государством все последние годы, заявил, что не чувствует себя в стране в безопасности...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем русскую детскую писательницу и педагога А.О.Ишимову...

Храм в честь Смоленской иконы Божией Матери построят к 30-летию МЧС России

В МДА прошла национальная научная конференция «История Церкви: факт и мысль»

Главному храму Росгвардии передали мощи святых и воинскую хоругвь

В Нижнем Новгороде состоялось заседание оргкомитета по проведению дней памяти преподобного Серафима Саровского и Макария Желтоводского и Унженского

При поддержке Синодального отдела по благотворительности в Омске открылся епархиальный центр гуманитарной помощи

В Мексике появится новый приход Русской Православной Церкви

В Пхеньяне отметили праздник Святой Троицы

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика