Митрополит Екатеринбургский Кирилл: У нас не осталось щёк, которые мы ещё не подставляли под удар. Но и на сей раз мы уступаем протестующим и предаёмся в руки Божие

Вчера, в день Святой Троицы, в храмах Екатеринбургской митрополии был озвучено архипастырское послание митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла о ситуации вокруг строительства собора святой Екатерины. В обращении говорится об отказе от права строить храм в сквере у Театра драмы и о строительстве собора святой великомученицы Екатерины на достойном её святости месте, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

«89 лет Екатеринбург живёт без храма, посвящённого своей Небесной покровительнице. Его стены не мешали построению справедливого общественного устройства, его колокола не тушили доменных печей, а его иконы не снижали урожайность пшеницы. Почему же новая власть, якобы в интересах рабочих и крестьян, снесла с лица земли этот величественный собор, даже не пытаясь прикрыть бессмысленность своего действия сооружением чего-либо на его месте? Они говорили, что не веруют в Бога, но тем не менее сражались с Ним и Его Алтарями, ибо по слову Псалмопевца Давида „во храме Его всё возвещает о Его славе“ (Пс 28:9)», — отмечается в Послании.

В обращении с прискорбием отмечается, что сегодня протестующие против строительства собора — устами говорят, что не протестуют против храма, но делами показывают ненависть к присутствию Бога в их жизни.

«Не храм, а Бога они вытесняют из своей жизни. И вот Спаситель, Источник воды живой — мешает фонтану; Христос, освятивший Своими стопами Генисаретское озеро — изгоняется с Исетского пруда, а Господу, произрастившему «из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая» (Быт. 2:9) — не находится места среди Его собственных деревьев.

А Христос, Который был рождён в пещере, потому что у людей не нашлось для Него дома, не обрёл пристанища и потом, о чём Он Сам говорил: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Лк. 9: 58).

Прошли тысячелетия и теперь перед нами стоит вопрос о месте Господа и Его храма в нашей жизни. Захотим ли мы повторить с пророком Давидом: «Не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду места Господу, жилища — Сильному Иакова» (Пс 131: 4−5)".

В обращении говорится, что противостояние в Екатеринбурге — это не спор о размещении «культового сооружения». В действительности же это момент, когда через кризис многие вещи становятся виднее. В возникшем противостоянии многие явили своё истинное отношение к Церкви.

«Мои слова не о стенах и куполах, не о камнях только, хотя посвящённые Богу, и они святы, а о той живой Церкви, которую составляют все верные Богу сердца. Я говорю тем незримым праведникам, которые созидают Царство Божие внутри себя. Пусть каменного собора святой великомученицы Екатерины — Невесты Христовой — в этом городе нет. Но содержание всегда найдёт себе форму. Есть подлинный собор детей святой Екатерины, которые не равнодушны к той мерзости, которая проявилась в нашем городе, и дерзновенной молитвой, терпением и упованием преодолевают диавольские искушения. И мы с радостью осознали, что мы едины, мы вместе, мы с Богом. Подлинная Церковь общности Бога и человеческих душ несравненно ценнее любых золотых куполов», — заявил владыка Кирилл.

В Послании отмечается и то, насколько произошедшие события сплотили верующих: прежде теплохладные — вновь зажгли огонь веры, прежде нерешительные — сделали выбор, а подлинные друзья стали ещё ближе:

«Екатеринбург проявил себя в истории нашего государства не только как город, убивший святого Царя и его невинных детей, но и как город, в котором есть люди думающие, верные Церкви, твёрдые. Несмотря на всю ложь пропаганды, сквозь которую слабому ручейку правды нельзя было и пробиться, тем не менее, именно за сквер у Драмтеатра поступило подавляющее большинство предложений. А голоса, внешне уверенные в том, что горожане не хотят строительства храма в ранее узаконенном месте, выхватывая инициативу друг у друга, трусливо требуют убрать его из списка. Потому что боятся, что вся ложь лукавых социологических опросов может быть опровергнута честным и прямым голосованием».

Также говорится, что в случае оставления места у Драмтеатра в листе для голосования этот вариант имел бы все шансы победить.

«В атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, всё равно станет причиной раздора для людей, желающих разбудить древнего демона гражданской междоусобицы.

Мы бы не хотели давать диаволу такую возможность, а потому с покорностью Божественному Промыслу, ведущему нас Ему одному ведомыми путями, отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра", — подчеркивается в обращении.

В Послании также отмечено, что, «мы всегда хотели только святости и мира» — и, уступая в очередной раз, мы понимаем, что череда этих уступок не может быть бесконечной:

«И если первый раз это случай, а второй раз совпадение, то третий раз — это закономерность, которую мы не можем не заметить. У нас не осталось щёк, которые мы ещё не подставляли под удар», — отметил митрополит Кирилл. В связи с этим верующие надеются, что нынешняя уступка — последняя.

«Мы услышали аргументы защитников сквера от застройки и согласились с тем, что площадка под строительство кафедрального собора не будет располагаться в каком-либо сквере или на территории зелёных насаждений, да и вообще на общественной территории. Мы слышали от сторонников сквера, что их протест связан с защитой общественных территорий от застройки и не возник бы, если бы строить начали на выкупленной земле. И хотя мы многократно убеждались, что не стоит верить ни единому их слову, сделаем так, как они хотят в очередной раз.

Мы хотели бы, чтобы уступчивость наша стала поводом к миру, а не к новому витку противостояния, которого тем не менее не стоило бы исключать, ибо по слову преподобного Исидора Пелусиота: «Церковь была воюема, но не одолеваема, напротив того, оказалась восторжествовавшею над покушавшимися её уничтожить. Итак, чему же дивиться, если и святые терпят здесь нападения? Сии брани делают их победы славнейшими и добычи досточестнейшими».

Мы ожидаем победы не над людьми, а над ложью, будучи призванными Самим Богом быть свидетелями истины.

Мы благодарны жителям города святой Екатерины, живо откликнувшимся на инициативу городских властей и направивших свои предложения о месте размещения кафедрального собора. Мы рады, что тезис о том, что Церковь, власть и большинство горожан разошлись в своих мнениях — оказался злонамеренной ложью тех людей, кто хотел бы, чтоб так было и на самом деле, кто за огромные деньги пытается сформировать именно это разделение. Мы же хотим единодушной и вдохновенной работы на благо нашего возлюбленного Отечества. И мы обязательно в скором времени начнём строительство собора святой великомученицы Екатерины на достойном её святости месте.

Уверенность эта зиждется не на силах человеческих, а на силе Животворящего Духа, присутствующего в Церкви. «Твердость же Церкви зависит не от мира с царями, но от силы Божией» — говорит святитель Иоанн Златоуст. И эта сила, как известно, сопутствует правде, ради которой мы призваны стоять даже до смерти. Все вместе мы составляем единый Божий храм, Святую Соборную Церковь, как говорит тот же златословесный святитель: «Разве Церковь — в стенах? Церковь — во множестве верующих. Вот сколько твёрдых столпов, не железом связанных, но скрепленных верою!»

Я призываю всех христиан нашей митрополии быть едиными и неравнодушными, ибо эта соль земли сейчас нуждается в кристаллизации", — говорится в Послании.

В заключение правящий архиерей Екатеринбургской епархии обратил к екатеринбургской пастве утешительные слова преподобного Ефрема Сирина: «Блаженна ты, Церковь верных, ибо Царь царей утвердил в тебе Своё жилище. Твои основания никогда не поколеблются, ибо Господь — страж твой, и врата ада не одолеют тебя, и хищные волки не могут сокрушить или ослабить твоей крепости. О как велик ты, дом Божий! Как ты прекрасен!».

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