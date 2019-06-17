Главному храму Росгвардии передали ковчег с частицами мощей Андрея Первозванного, Георгия Победоносца и Спиридона Тримифунтского, а также воинскую походную хоругвь, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В марте на храм установили 11-тонный купол и 14 колоколов, а в апреле — шестиметровый крест.

«В Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского состоялась торжественная церемония передачи главному храму Росгвардии воинского походного ковчега с частицами мощей святых покровителей воинства — святителя Спиридона Тримифунтского, святого великомученика Георгия Победоносца и святого апостола Андрея Первозванного, а также воинской походной хоругви с изображением святого апостола Андрея Первозванного», — сказал собеседник агентства.

В мероприятии участвовали военнослужащие дивизии имени Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии РФ, представители синодального отдела Русской православной церкви по взаимодействию с Вооруженными силами РФ и правоохранительными органами, руководство Благотворительного фонда святого мученика Вонифатия, духовенство и ветераны.

«За свою почти вековую историю соединение с божьей помощью прошло через многие суровые испытания. И сегодня в этот знаменательный день мы принимаем воинский походный ковчег с мощами святых покровителей воинства и воинскую походную хоругвь», — заявил командир дивизии генерал-майор Дмитрий Черепанов.

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