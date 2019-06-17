|Сводка новостей от 17 июня 2019
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«Царю Небесный, Утешителю, Душе истины..»
Митрополит Екатеринбургский Кирилл: У нас не осталось щёк, которые мы ещё не подставляли под удар. Но и на сей раз мы уступаем протестующим и предаёмся в руки Божие
Вадим Новинский: Первое, что необходимо сделать — это остановить войну на Донбассе. Второе — наладить добрососедские отношения с Россией
Патриарх Александрийский Феодор надеется, что ситуацию на Украине удастся разрешить при помощи переговоров
Плахотнюк бежал из Молдавии
Этот день в Русской истории
Храм в честь Смоленской иконы Божией Матери построят к 30-летию МЧС России
В МДА прошла национальная научная конференция «История Церкви: факт и мысль»
В Нижнем Новгороде состоялось заседание оргкомитета по проведению дней памяти преподобного Серафима Саровского и Макария Желтоводского и Унженского
При поддержке Синодального отдела по благотворительности в Омске открылся епархиальный центр гуманитарной помощи
В Мексике появится новый приход Русской Православной Церкви