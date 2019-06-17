В последние месяцы на Украине велись активные переговоры между украинскими оппозиционерами, которые могли бы пойти на парламентские выборы единым фронтом. Главной целью объединенной оппозиции является установление мира. Об этом заявил глава фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский в эфире телеканала «Россия 24», комментируя переговоры об объединении оппозиционных сил, сообщает сайт Оппозиционного блока.

«Объединение украинской оппозиции произошло: нам удалось договориться с партиями „Доверяй Делам“, „Наши“, „Видродження“, „Партия Мира и Развития“. Мы делали всё, чтобы сначала не допустить раскола оппозиции, а потом преодолеть противоречия и объединиться. Мы вели такие переговоры, но часть наших бывших однопартийцев, ушедшая в партию „За життя“, к сожалению, отказалась объединяться и идёт на выборы отдельно. Возможно, с ними получится объединиться уже в парламенте, ведь идеологически мы не так далеки друг от друга», — отметил Вадим Новинский.

«На выборы мы идем мощной политической силой: в нашей команде — промышленники, директора бюджетообразующих предприятий, мэры крупных городов, несколько десятков глав местных советов всех уровней от Харькова до Ужгорода. Наша принципиальная позиция — представлять интересы всех регионов, защищать права местных громад, решать проблемы украинцев», — отметил Вадим Новинский.

По его словам, главной целью объединенной оппозиции является установление мира. «Очень важно остановить этот гражданский конфликт, подчеркиваю, гражданский конфликт на юго-востоке», — заявил политик во время выступления на съезде «Оппоблока» в Киеве, пишут «Новости Донбасса». Также Новинский уверен, что если для достижения мира «нужно вести прямые переговоры с Луганском, Донецком и Москвой», то это «надо делать».

«Альтернативы выполнению Минских соглашений — нет. Те политсилы, которые предлагают отойти от них и искать альтернативные пути, на самом деле предлагают продолжение войны. Для выполнения Минских соглашений необходимы, во-первых, политическая воля руководства государства (а президент Владимир Зеленский обещал сделать для этого всё возможное), и, во-вторых, здоровые политические силы в новом парламенте. Для отмены экономической блокады Донбасса президенту достаточно собрать Совет Национальной безопасности и обороны и ввести в силу своим указом соответствующее решение», — подчеркнул политик.

Это, по словам Вадима Новинского, позволит восстановить экономическое сообщение с временно неподконтрольными районами Донбасса, после чего начнётся и политическая реинтеграция региона.

«Следующим шагом после выполнения Минских соглашений и установления мира должно стать налаживание добрососедских отношений с Российской Федерацией», — добавил он.

Лидер фракции напомнил, что потери украинской экономики от разрыва торговых отношений с РФ составили порядка 80−90 млрд долларов, а ВВП за последние 5 лет упал со 185 млрд долл. до 110 млрд долл.

«С 2014 года в результате правления команды Петра Порошенко и двух революционных правительств украинская экономика находится в состоянии катастрофы, страна превратилась в кладбище заводов. Возврат из кризиса до уровня 2013 займёт около 30 лет. Нам необходимо срочно восстанавливать традиционные рынки сбыта украинского экспорта, в первую очередь, российский, следует пересмотреть положения Соглашения об ассоциации и Зоне свободной торговли с ЕС в сторону защиты украинского производителя. Украина должна и может выстраивать равноправные партнёрские отношения со всеми соседями и мировым сообществом. Этого будет добиваться объединенная оппозиция в парламенте», — заявил Вадим Новинский.

Ещё одной главой плана Оппозиционного блока, с которым он идёт на выборы, это отказ от вмешательства в церковные дела и возвращение собственности и храмов, которые были отобраны у верующих Украинской Православной Церкви.

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