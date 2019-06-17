Русская линия
Сводка новостей от 17 июня 2019

В Мексике появится новый приход Русской Православной Церкви

В мексиканском городе Канкун 16 июня состоялось собрание православного прихода Московского патриархата, на котором было принято решение об учреждении прихода в честь святого Николая Чудотворца.

Копия протокола собрания в ближайшие дни будет отправлена епископу Сурожскому Матфею, временно управляющему Патриаршими приходами в США, сообщили «Благовест-инфо» представители прихода. Подписи за создание православного храма в Канкуне инициативная группа начала собирать в феврале этого года.

Во время собрания его участники поддерживали телефонную связь с настоятелем Покровского храма в пригороде Мехико священником Кириллом Чаконом, который в начале мая отслужил первую православную Литургию в истории Канкуна. Отец Кирилл окормляет несколько приходов в разных городах, его следующий визит в Канкун согласован на июль.

Еще до учредительного собрания прихода инициативная группа по его созданию начала выполнять социальную работу, оказывая помощь русскому заключенному Дмитрию Сухарову. Верующие отправили ему денежный перевод, а в начале мая Дмитрия навестил в тюрьме отец Кирилл Чакон.

Русская линия

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