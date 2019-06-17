Русская линия
Сводка новостей от 17 июня 2019

Плахотнюк бежал из Молдавии
Молдавский олигарх, который фактически руководил государством все последние годы, заявил, что не чувствует себя в стране в безопасности…

Карта Молдавии и ПреднестровьяЛидер Демократической партии Молдавии молдавский олигарх Владимир Плахотнюк, который имеет гражданство Румынии, заявил, что покинул страну после признания нового правительства в целях безопасности, сообщает газета «Взгляд».

14 июня 2019 года ДПМ объявила об уходе в оппозицию, признав новое правительство, что произошло после вмешательства посла США. После этого сторонники и члены ДПМ начали спешно покидать страну. Позже пресс-служба партии подтвердила отъезд Владимира Плахотнюка.

«Мне нужно время, чтобы обеспечить безопасность себе и своей семье, которая пережила тяжелые времена, включая попытку моего похищения, которая случилась в прошлом году за границей. Мои дети напуганы, моя семья напугана и нигде не чувствует себя в безопасности», — написал политик в Facebook.

Плахотнюк также заверил, что ДПМ продолжит политическую борьбу в оппозиции. «В эти дни мы обсуждаем с коллегами план дальнейших действий. <…> Решили, что будем активно работать в оппозиции, чтобы не допустить захвата Республики Молдова заинтересованными группами за пределами страны», — отметил он, добавив, что страна «должна оставаться свободной и независимой».

Лидер ДПМ уточнил, что не намерен уходить из политики: «Я думал, что возьму на себя ответственность и уйду из политики, но это было бы поспешным решением, которое разочаровало бы людей, веривших в меня. В этом случае ДПМ могла бы стать уязвимой, и на депутатов оказывалось бы давление. <…> Учитывая все эти аспекты, я решил остаться с командой, укреплять и защищать ее даже на расстоянии».

К власти в Молдавии пришли пророссийские социалисты и проевропейскией правые.

Русская линия

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