Украинскую проблему, которая возникла в результате предоставления Фанаром автокефалии украинским раскольникам, можно решить, уверен Патриарх Александрийский Феодор. Об этом Его Блаженство заявил в интервью греческому информационному изданию «Romfea», сообщает СПЖ.

«Я считаю, что решение может быть найдено. Просто пусть каждый из нас оставит личные интересы в стороне и увидит, прежде всего, интерес Церкви», — подчеркнул Патриарх Феодор II.

Глава Александрийского Патриархата сообщил, что Предстоятель Кипрской Церкви Архиепископ Хризостом взял на себя роль посредника в разрешении украинского вопроса и намерен просить Константинопольского Патриарха Варфоломея и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла встретиться и обсудить в неформальной обстановке возникшую проблему.

«У каждой проблемы есть своё решение. Наш Вселенский Патриарх Варфоломей — это Патриарх, которого мы все уважаем и любим. Не забывайте, что этот вопрос не является догматическим. Есть решение проблемы автокефалии», — объяснил Предстоятель Александрийской Церкви, отказавшись назвать конкретный план решения возникшего конфликта.

«Я жил в Украине, я испытал боль и раскол Украинской Церкви. Но я также очень хорошо знаю Русскую Церковь, потому что я прожил в её недрах целых десять лет, а Патриархат Александрийский имеет с ней эмоциональные связи», — поделился Патриарх Феодор II с журналистами «Romfea».

Он добавил, что каждая Церковь может получить автокефалию, но Церковь разделили получившие её на Украине люди. «Теперь мы видим, что Филарет созывает Собор, чтобы отменить решения „Объединительного Собора“», — отметил Предстоятель Александрийской Церкви, дав понять, что предоставление Томоса «ПЦУ» было, как минимум, поспешным.

Русская линия