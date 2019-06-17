Русская линия
Сводка новостей от 17 июня 2019

Патриарх Александрийский Феодор надеется, что ситуацию на Украине удастся разрешить при помощи переговоров
Глава Александрийского Патриархата сообщил, что Архиепископ Кипрский Хризостом намерен организовать встречу Патриархов Варфоломея и Кирилла…

Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор IIУкраинскую проблему, которая возникла в результате предоставления Фанаром автокефалии украинским раскольникам, можно решить, уверен Патриарх Александрийский Феодор. Об этом Его Блаженство заявил в интервью греческому информационному изданию «Romfea», сообщает СПЖ.

«Я считаю, что решение может быть найдено. Просто пусть каждый из нас оставит личные интересы в стороне и увидит, прежде всего, интерес Церкви», — подчеркнул Патриарх Феодор II.

Глава Александрийского Патриархата сообщил, что Предстоятель Кипрской Церкви Архиепископ Хризостом взял на себя роль посредника в разрешении украинского вопроса и намерен просить Константинопольского Патриарха Варфоломея и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла встретиться и обсудить в неформальной обстановке возникшую проблему.

«У каждой проблемы есть своё решение. Наш Вселенский Патриарх Варфоломей — это Патриарх, которого мы все уважаем и любим. Не забывайте, что этот вопрос не является догматическим. Есть решение проблемы автокефалии», — объяснил Предстоятель Александрийской Церкви, отказавшись назвать конкретный план решения возникшего конфликта.

«Я жил в Украине, я испытал боль и раскол Украинской Церкви. Но я также очень хорошо знаю Русскую Церковь, потому что я прожил в её недрах целых десять лет, а Патриархат Александрийский имеет с ней эмоциональные связи», — поделился Патриарх Феодор II с журналистами «Romfea».

Он добавил, что каждая Церковь может получить автокефалию, но Церковь разделили получившие её на Украине люди. «Теперь мы видим, что Филарет созывает Собор, чтобы отменить решения „Объединительного Собора“», — отметил Предстоятель Александрийской Церкви, дав понять, что предоставление Томоса «ПЦУ» было, как минимум, поспешным.

Русская линия

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Патриарх Александрийский Феодор надеется, что ситуацию на Украине удастся разрешить при помощи переговоров
Глава Александрийского Патриархата сообщил, что Архиепископ Кипрский Хризостом намерен организовать встречу Патриархов Варфоломея и Кирилла...

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